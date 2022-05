Sieben Bücher und fünf Weine

Lauda. Nach zwei Jahren Pause gibt es wieder eine Veranstaltung von Moritz und Lux in Lauda. In Zusammenarbeit mit der Stadtbücherei Lauda und dem Weinhaus Ruthardt findet am Freitag, 20. Mai, ein Abend mit der professionellen Sprecherin Ulrike Götz statt.

Lieblingsbücher im Blick

Ein schönes Buch und dazu einen guten Tropfen im Glas. Was könnte einen Abend angenehmer machen? Mitarbeiter der Buchhandlung Moritz und Lux und der Stadtbücherei Lauda stellen je ein Lieblingsbuch vor; zwischen den sieben Büchern gibt es passende Weine, vorgestellt vom Jochen Ruthardt vom Weinhaus Ruthardt. Aus den vorgestellten Büchern wird Ulrike Götz ausgewählte Passagen vorlesen. Die professionelle Sprecherin mit der dunklen Stimme war schon bei einigen Veranstaltungen der Buchhandlung, wie zum Beispiel beim Literatur-Café und beim Literatur-Soiré der Winterlese, zu Gast.