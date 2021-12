Seminar zum Landschaftsobstbau

Oberlauda. Die Ländliche Heimvolkshochschule Lauda veranstaltet 2022 in Oberlauda aufeinander aufbauende Seminare zum Landschaftsobstbau. Am Dienstag, 4., und Mittwoch, 5. Januar, findet der Grundkurs statt. Er richtet sich an alle Obstfreunde, Selbstständige und Landwirte, sowie Beschäftigte von Forstbetrieben und Kommunen und vermittelt die theoretischen und praktischen Grundlagen für die naturnahe Pflege und den Schnitt der Obstgehölze, Gesundheit, Ertragsfähigkeit und Langlebigkeit. Die Seminare greifen die Schnittwirkungen und Wachstumsregeln auf. Dadurch erkennen die Teilnehmer was der jeweilige Obstbaum „braucht“. Die notwendigen Maßnahmen lassen sich gut auf andere Bäume übertragen. Eine bewährte Schnittmethode wird ausführlich erlernt und deren klare Vorteile in der Praxis aufgezeigt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der sehr praxisorientierte Lehrgang enthält in aufeinander aufbauenden Kurseinheiten an zwei Tagen einen Theorie- und einem Praxistag und gibt umfassende Einblicke in den biologischen Obstanbau. In den Seminareinheiten bleibt genügend Zeit für Fragen rund um die Obstgehölze. Eine Ausbildung zum zertifizierten Landschaftsobstbaumpfleger ist mit der Kursreihe möglich.

Gärtnermeister und Gartenbaulehrer Josef Weimer aus Schaafheim im Odenwald, ein versierter Fachmann, leitet den Kurs. Der Kurs findet in Lauda-Königshofen, Brunnenstraße 12, statt.Detaillierte Informationen über die Kursreihe erhält man auf der Webseite: www.lhvhs-lauda.de. Information und Anmeldung: Ländliche Heimvolkshochschule Lauda, Brunnenstraße 12, Lauda, Telefon 0176/47233196; E-Mail: info@lhvhs-lauda.de; www.lhvhs-lauda.de.