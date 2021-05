Seilbahn als neue Attraktion für Kinder

„Das wünsche ich mir für den Spielplatz in Oberlauda“ hieß ein Malwettbewerb für Kinder, der im Dezember 2018 bei der Dorfweihnacht durchgeführt wurde.

Oberlauda. Dabei durften kleine Zeichenkünstler über ihr persönliches Lieblingsspielgerät abstimmen: Erforderlich waren lediglich ein paar bunte Malstifte und ein weißes Blatt Papier. Nach Lust und Laune malten die Kinder ihr liebstes Spielgerät malen und gaben es anschließend vor Ort ab.

„Die Resonanz war überwältigend“, erinnert sich Werner Kilb aus dem Initiatorenkreis des Projekts. Auch die Stadträte Jochen Groß und Fabian Bayer hoben die Vielzahl an Einsendungen hervor und bedankten sich bei allen, die dem Aufruf folgten und sich an dem Wettbewerb beteiligten. Besonders durch die Einbindung der Kindergartengruppen, Schulklassen und Vereine habe die Aktion einen großen Anklang gefunden.

Ganz oben in der Gunst der kleinen Entdecker standen ein Klettergerüst mit Hängematte, ein Trampolin und eine Drehscheibe, aber auch Klassiker wie Wipptiere oder Rutschen wurden häufig gewünscht. Letztlich lag eine Seilbahn mit großem Abstand vorn – und diese Seilbahn wurde nun durch den städtischen Bauhof realisiert. „Aus einer Idee wurde Wirklichkeit“, freute sich Bürgermeister Dr. Lukas Braun gemeinsam mit den Projektbeteiligten über die gewitzte Idee, junge Menschen an einer städtischen Maßnahme zu beteiligten, und die Aufwertung des Kinderspielplatzes an der Turn- und Festhalle.

Tollkühne Helden können jetzt in Oberlauda in die Rolle von Tarzan schlüpfen und mutige Abenteuer erleben. Vinzenz und Marius haben die neue Attraktion als Erste ausprobiert und hatten dabei sichtlich viel Spaß. Die Seilbahn vom Kasseler Spielgerätespezialisten Espas bietet Schwingvergnügen auf einer Länge von insgesamt 20 Metern. Durch die verzinkten und lackierten Metallpfosten ist das neue Gerät auf eine lange Haltbarkeit ausgelegt.

Doch auch andernorts geht es in Oberlauda – einem der ältesten Orte in Tauberfranken – voran: So ruft am grundlegend sanierten Vorplatz am Mühlrad – dem größten oberschlächtigen Mühlrad Süddeutschlands – eine Sitzgruppe müde Wanderer zur Rast auf. Der Bonifatius-Wanderweg mit einer Streckenlänge von rund zehn Kilometern ermöglicht es, Natur, Kultur hautnah zu erleben. Zahlreiche steinerne Bildstöcke, die Weinbergsanlagen und Streuobstwiesen dokumentieren den tiefverwurzelten Glauben der Bevölkerung und die Verbundenheit mit dem Weinbau. stv

