Sechs Angriffe aufs Zwerchfell

Lauda-Königshofen. Die Klein-Kunst-Bühne im Weinhof Ruthardt in Lauda wartet in ihrer 24. Saison wieder mit drei Open-Air-Kabarettwochenenden auf. An sechs Sommerabenden gibt’s im lauschigen Weinhof Genüsse für Zwerchfell, Gehirn und Gaumen.

Den Anfang macht am Freitag, 23. Juni, um 19.30 Uhr Mathias Tretter mit seinem Programm „Sittenstrolch“. Früher kümmerte sich die Polizei um solche Strolche – heute sind ganz viele Bürger Sittenwächter. Nicht mehr lange, und die Moral wird in Deutschland genauso gut bewacht wie bei den Chinesen. Noch fehlt hier deren Sozialpunktesystem, dafür gibt es aber Twitter. Was in China die Diktatur erledigt, übernimmt hier der Mob. Dort digitale Aufrüstung, hier Entrüstung. Was für ein fantastisches Klima für Satire!. Das meint zumindest Tretter, der sein Glück kaum fassen mag: „Ich war immer neidisch auf Komiker in Diktaturen. Wenn jeder Witz dein letzter sein kann, fühlst du dich gebraucht. Soweit ist es zwar noch nicht; aber die schiere Anzahl ehrenamtlicher Bedenkenträger, die wir schon haben, zeigt doch: Selten war ein Strolch so notwendig wie heute!“

Am Samstag, 24. Juni, um 19.30 Uhr weiß Roberto Capitoni: „Italiener leben länger ... außer mit Betonschuhen“. Capitoni feierte schon vergangenes Jahr mit seinem ersten Auftritt im Weinhof einen großen Erfolg und gewann dafür den Publikumspreis „Korken-Zieher“. Der Comedian steht seit über 40 Jahren auf der Bühne. Das aktuelle Programm ist seine sehr persönliche komödiantische Zeitreise, bei der er seine Lieblingsnummern und Klassiker aus den vorherigen sieben Solo-Programmen zum Besten gibt, beginnend mit seiner Kindheit als Italo-Schwabe in Isny.

„Meschugge“ heißt das Programm von Comedian Frank Fischer am Freitag, 28. Juli, um 19.30 Uhr. Das Wort „meschugge“ kommt aus der hebräisch-jiddischen Sprache und bedeutet „verrückt“. Falls man sich jetzt fragen, wer oder was denn verrückt ist – kleiner Tipp: Mal die Nachrichten einschalten, mit dem Zug fahren oder durch die Fußgängerzone laufen. Ständig hat man doch den Eindruck, von Menschen umgeben zu sein, bei denen im Kopf nicht alles ganz rund läuft.

Bekannt aus der Kabarettsendung „Schlachthof“ im Bayerischen Fernsehen ist Michael Altinger. Am Samstag, 29. Juli, kommt er um 19.30 Uhr in den Weinhof nach Lauda mit seinem Programm „Lichtblick“. Seit zwei Kabarettprogrammen versucht Michael Altinger, die Welt zu retten, und die Welt ist für ihn der Ort Strunzenöd.

Das dritte Kabarett-Wochenende beginnt am Freitag, 25. August, um 19.30 Uhr mit Stephan Bauer. Er findet: „Ehepaare kommen in den Himmel – in der Hölle waren sie schon“. Früher hatte man keinen Sex vor der Ehe, heute keinen Sex in der Ehe. Und noch vieles andere ist durcheinander. Früher waren die Leute smart und die Telefone blöd, heute ist es umgekehrt. Man denkt: „Herr lass’ Hirn vom Himmel fallen. Oder Steine. Hauptsache, Du triffst.“ Stephan Bauers neues Programm ist die aberwitzige Rettung vor falschen Genderidealen, überzogenen Glücksvorstellungen und Orientierungsverlust, den die Moderne heute mit im Gepäck hat.

Nach Michael Altinger kommt am Samstag, 26. August, um 19.30 Uhr sein BR-„Schlachthof“-Kollege Christian Springer in den Weinhof. Sein aktuelles Programm heißt „nicht egal!“. Die Klugscheißer dieser Welt wissen immer, wo der Hammer hängt und was effektiv ist. Das ist nun wirklich egal. Aber da draußen gibt es Dinge, die sind eben nicht egal. Und von denen erzählt Springer. Er startete in den Bühnenberuf als kleiner Sänger im Kinderchor der Münchner Oper. Seitdem weiß er, dass man hierzulande einen enormen Vorteil hat gegenüber den meisten Menschen auf dieser Erde. Denn die haben keine Oper, keinen Chor und meistens sogar so gut wie gar nichts. Und das ist viel zu oft egal. Christian Springer ist es nicht egal.

Die Veranstaltungen der „Klein-Kunst-Bühne“ im Weinhof Ruthardt finden im Freien statt. Bühne und Zuschauertische sind gegen Regen geschützt. Einlass ist an den Abenden jeweils um 18.30 Uhr, Vorstellungsbeginn um 19.30 Uhr. Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf im Weinhaus Ruthard, Lauda-Königshofen, Telefon 09343/1401 oder per E-Mail an info@weinhaus-ruthardt.de.