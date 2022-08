Schwung mitnehmen

Es ist Sonntagabend, beste Sendezeit. Im Fernsehen läuft das EM-Endspiel. Public Viewing in den Sportheimen der Umgebung und auf dem Marktplatz. Schwarz-rot-goldene Fähnchen werden geschwungen, komische Hüte in den Nationalfarben aufgesetzt. Daumen drücken und mitfiebern mit der Mannschaft. Wenn Hansis Jungs auflaufen, wäre das selbstverständlich. Und bei den Frauen? Leider noch Fehlanzeige.

Deren sportlicher Kampf ist zu Ende. Zumindest der um den EM-Titel. Nach 120 Minuten im Endspiel müssen sich die deutschen Fußballerinnen geschlagen geben. England hat das glücklichere Ende für sich. Doch die Niederlage in Wembley darf man auch als Sieg werten. Als Sieg für den Frauenfußball, für tollen Sport, den das deutsche Team auf dem englischen Rasen gezeigt hat, und für große Emotionen.

Aber es ist auch ein Sieg gegen Vorurteile. Mag sein, dass die Frauen körperlich nicht so stark sind wie die Männer. Ist das ein ausschlaggebendes Kriterium? In Sachen Torhunger und Eleganz können sie mehr als mithalten. Und sie müssen auch nicht mit schauspielerischen Qualitäten aufwarten, wie so manch hoch dotierte Fußballstar, wenn er gefoult wird.

Die Frauen haben gezeigt, was mitreißender Fußball und Ballgefühl sind. „Sie haben Unglaubliches geleistet“, hat ihnen Erfolgstrainer Jürgen Klopp bescheinigt. Recht hat er. Hoffentlich überträgt sich dieser Enthusiasmus auf den Liga-Betrieb. Einen Teil kann der DFB dazu beitragen: mehr Wertschätzung und Anerkennung – in Form von finanziellen Prämien und in Form von Spielen in großen Stadien. Gut, dass wir vom Kaffeeservice als Siegprämie inzwischen weit weg sind. Wie würden die Männer reagieren, wenn man ihnen statt eines Schecks eine Bohrmaschine überreicht? Und warum haben die Verantwortlichen parallel zum EM-Finale Pokalspiele der unteren Ligen angesetzt? Hatten sie die EM nicht auf dem Schirm? Bei den Männern und der WM in Qatar wird das wohl nicht passieren.

Den Schwung des Erfolgs und der Begeisterung sollten die Verantwortlichen jetzt mitnehmen. Dann werden die Mädchen, die Fußball spielen wollen, sicherlich nicht mehr müde belächelt, sondern angefeuert.