Schwerer Unfall auf B 290

Lauda-Königshofen. Drei Fahrzeuge prallten am Montagmorgen auf der Bundesstraße 290 zwischen Königshofen und Unterbalbach zusammen. Gegen 8.45 Uhr fuhr eine 28-Jährige mit ihrem Audi in Richtung Bad Mergentheim. Hierbei kam sie aus bislang ungeklärten Gründen in einer Rechtskurve zu weit nach links auf die Gegenfahrbahn und prallte mit dem entgegenkommenden Mercedes eines 35-Jährigen zusammen.

Durch die Kollision wurde der Mercedes abgewiesen und kam auf einem Acker zum Stehen. Die Audifahrerin wurde mit der Beifahrerseite ihres Wagens gegen den ebenfalls entgegenkommenden Tesla eines 57-Jährigen geschleudert. Durch den Zusammenprall wurde der Audi aufgestellt und kam auf der Fahrerseite zum Liegen.

Die drei Unfallbeteiligten erlitten leichte Verletzungen. An den drei Fahrzeugen entstand jeweils Totalschaden. Während der Rettungsmaßnahmen, der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge war die Bundesstraße komplett gesperrt. Gegen 10.30 Uhr waren beide Fahrspuren wieder frei befahrbar. pol