Schulstartersets in Lauda-Königshofen übergeben

Lauda-Königshofen. Schon seit Jahren erfreuen sich die Schulstartersets der Stadt Lauda-Königshofen, die zu Schuljahresbeginn an alle Erstklässler der Grundschulen im Stadtgebiet ausgegeben werden, großer Beliebtheit. In der praktischen Lunchbox für eine gesunde und vitaminreiche Pausenstärkung befinden sich bunte Malstifte, ein Hausaufgabenheft, ein leckerer Müsliriegel und eine Eintrittskarte für das Hallenbad, das in Kürze seine Pforten für die Saison 2021/22 öffnet. Bürgermeister Dr. Lukas Braun besuchte in Begleitung von Fachbereichsleiterin Sabine Baumeister die Klasse 1 der Balbachschule und verteilte im Beisein von Rektorin Kathrin Wernado die Schulstarterstets. Klassenlehrerin Alica Bessler freute sich über den spontanen Besuch und stellte dem Stadtoberhaupt gleich das Klassenmaskottchen Quiesel vor. Die Handpuppe bringt den Erstklässlern derzeit die ersten Buchstaben und Zahlen bei. stv

