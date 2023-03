Schützengilde zog Bilanz

Königshofen. Nachdem Oberschützenmeister Felix Rieger die Mitglieder Schützengilde Königshofen zur 70. Jahreshauptversammlung begrüßt hatte, wurde in einer Schweigeminute den verstorbenen Mitgliedern gedacht.

Für 20 Jahre Mitgliedschaft erhielt Ralf Moser die Ehrennadel in Silber, Maximilian Straka erhielt diese Auszeichnung in Bronze für zehnjährige Treue zur Schützengilde.

Die sportlichen Erfolge bei den Vereinsmeisterschaften waren wieder sehr zufriedenstellend. Jeweils in ihrer Altersklasse und für zum Teil verschiedene Disziplinen erhielten Gunnar Braun, Hermann Kohler, Armin Michelbach, Steffen Schietinger, Jörg Zwirner, Gerhard Kitzberger, Felix Rieger, Ingrid Fjellman, Christian Faul, Markus Sommer, Coralie Sommer, Eden Sommer, Aron Sommer und Andreas Schäller jeweils Gold; Johannes Koziel und Rudolf Fjellman jeweils Silber.

Die Luftpistolenmannschaft erreichte in der Landesliga Ost den ersten Platz. Auf die Relegation zum Aufstieg in die Oberliga wurde verzichtet.

Ingrid Fjellmans Bericht war zu entnehmen, dass trotz vieler Investitionen eine solide Kassenlage vorhanden ist. Dies bestätigten auch Margaretha Geiger und Gunnar Braun. Die Entlastung des Vorstandes erfolgte einstimmig,

Herbert Bieber, Vertreter der Stadt, leitete die Wahl des Vorstandes. Bei einer Enthaltung wurde Oberschützenmeister Felix Rieger im Amt bestätigt. Schützenmeister Rudolf Fjellman wurde ebenfalls mit einer Enthaltung bestätigt, ebenso Ingrid Fjellman als Kassenwartin. Schriftführer Steffen Schietinger wurde einstimmig im Amt bestätigt.

Als Kassenprüfer wurde Margaretha Geiger mit zwei Gegenstimmen und fünf Enthaltungen bestätigt, Gunnar Braun mit einer Enthaltung.

Zum neuen Vergnügungsausschuss wurde Susen Kuriata und David Zimmermann bestimmt.

Auf der Tagesordnung stand auch eine Satzungsänderung wegen der Einladung zur Hauptversammlung. Künftig werden nur noch die Mitglieder angeschrieben, welche geehrt werden sollen.

Die Einladung zur Versammlung erfolgt ab 2024 durch Bekanntmachung in der Tageszeitung, auf der Website, per E-Mail und durch Aushang am schwarzen Brett. Die Mitglieder stimmten einstimmig für diese Änderung. Wie der Oberschützenmeister erklärte, sei es erfreulich, dass der Schützengilde viele neue Mitglieder beigetreten sind. Der Umbau des Luftpistolenstandes ist abgeschlossen.

Als nächstes werde versucht, den 50-Meter-Stand wieder zu reaktivieren. Der Bogenplatz soll wieder auf die Wiese neben das Schützenhaus verlegt werden, da dort viel mehr Platz für die vielen Bogenschützen ist. Für das erforderliche Schallschutzgutachten für den 50-Meter-Stand gab es eine Enthaltung und eine Gegenstimme.