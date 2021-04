Schüler werden für den Straßenverkehr fit gemacht

Lauda-Königshofen. Wenn es allmählich wärmer wird, steigt gerade bei Kindern und Jugendlichen die Lust auf Ausflüge mit dem Fahrrad. Nicht wenige nutzen ihren Drahtesel zudem ganzjährig zum Radeln in die Schule oder um Besorgungen zu machen. Damit die jungen Verkehrsteilnehmer aus den Schulen von Lauda-Königshofen bestens auf die Herausforderungen des Straßenverkehrs vorbereitet sind, führt das Referat Prävention des Polizeipräsidiums Heilbronn (Außenstelle Tauberbischofsheim) derzeit die Radfahrausbildung auf dem Verkehrsübungsplatz in Königshofen durch, wie die Stadtverwaltung mitteilt.

AdUnit urban-intext1

In Kooperation mit den örtlichen Schulen – wie kürzlich mit der Nardini-Schule und der Lindenschule Gerlachsheim – nehmen die jungen Radfahrer vor Ort an einer kompetenten und allumfassenden Verkehrserziehung teil. Diese ist ein fester Bestandteil des Schulunterrichts und findet üblicherweise in der vierten Klasse statt.

Anhand praktischer Beispiele, etwa dem Abbiegen an einer Kreuzung oder dem Anhalten vor einer Ampel, bereiten sich die Schüler auf ihre theoretische und praktische Prüfung vor, um schließlich den begehrten Fahrradführerschein zu erhalten.

Prävention im Vordergrund

Polizeihauptmeister Bernhard Lang verfügt über einen großen Erfahrungsschatz in der Prävention. Unter der Aufsicht des Polizeibeamten werden Konzentration und Geschicklichkeit ebenso geschult wie die Umsetzung der Verkehrsregeln. Auch Grundlagen zur Wartung und Pflege der Räder dürfen im Rahmen der Lerneinheiten nicht fehlen.

AdUnit urban-intext2

„Ein achtsamer Umgang im Straßenverkehr setzt voraus, dass man die wichtigsten Verkehrszeichen gut kennt und sicher auf zwei Rädern unterwegs ist. Bei unserer Radfahrausbildung geht es darum, Probleme der Verkehrssicherheit zu besprechen und gemeinsam auf die überall lauernden Gefahren hinzuweisen. Wer sein Rad gut im Griff hat und letztlich fit für den Straßenverkehr ist, erhält am Ende den begehrten Führerschein fürs Zweirad. Darauf wollen wir mit unserer präventiven Verkehrserziehung hinarbeiten. Wenn das gemeinsame Lernen auch noch Spaß macht, ist das natürlich umso besser“, berichtet der Polizist.

Für Lehrerin Anna Wick aus der Lindenschule Gerlachsheim und ihre Schulklasse hat sich die Teilnahme jedenfalls gelohnt: „Den Schülern hat das Training große Freude bereitet. Obwohl der Hin- und Rückweg mit dem Rad doch recht anstrengend war, haben die Kinder die zwei Stunden auf dem Übungsplatz sehr genossen. Sie freuen sich sehr auf das nächste Training. Denn dann geht es schon an die freie Streckenwahl.“

AdUnit urban-intext3

Hochmotiviert

Auch Alexandra Urbanski, Klassenlehrerin der vierten Jahrgangsstufe der Nardini-Schule Gerlachsheim, berichtet von sehr guten Erfahrungen: „Wir waren sehr froh, als wir erfahren haben, dass die Verkehrserziehung mit dem Fahrradtraining durchgeführt werden kann. Es ist für die Schüler sehr wichtig, auf einem Verkehrsübungsplatz das richtige Radfahren mit den Verkehrsschildern und den Zeichen zu lernen und zu üben. Meine Schüler waren an dem Tag ein bisschen aufgeregt, aber sie machten hochmotiviert und super gut mit. Auch mir hat es Spaß gemacht, die Schüler auf ihren Rädern fahren zu sehen und dass sie dabeibleiben konnten. Das Training brachte auch Abwechslung in den momentan sehr von Corona und den Bestimmungen für die Schulöffnung und Schulschließung geprägten Unterricht ein.“ Sie hofft, dass die nächsten Termine stattfinden können. „Da freuen sich die Schüler sehr drauf.“ stv

AdUnit urban-intext4