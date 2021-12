Schüler in Lauda-Königshofen legen Wert auf Präsenzunterricht

Lauda-Königshofen. Corona bestimmt nach wie vor das gesellschaftliche Leben. Die neue Virus-Variante Omikron könnte dazu führen, dass weitere Verschärfungen drohen. Auch im Alltag der Schule dreht sich vieles um das Virus. Maskenpflicht, permanentes Lüften und wöchentlich drei Tests sind zum festen Bestandteil des Schullebens geworden. Einem früheren Start in die Weihnachtsferien hat man im Kulturministerium in Stuttgart eine Absage erteilt. Doch um vorsichtigen Eltern vor den Festtagen entgegen zu kommen, wurde eine Regelung geschaffen, die Fernunterricht ermöglicht. Die Fränkischen Nachrichten haben sich exemplarisch bei einigen Schulen im Stadtgebiet umgehört, ob von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht wird und wie sich die allgemeine Lage darstellt.

Die Möglichkeit, sich in selbstgewählte Quarantäne zu begeben, wurde für rund ein Viertel der Kinder an der Josef-Schmitt-Realschule beantragt. „Diese Schüler werden über die Lernplattform (Teams) mit Aufgaben versorgt, die sie bis 14 Uhr bearbeiten und abgeben müssen. Anschließend überprüfen die jeweiligen Fachlehrer die Aufgaben und geben zu den Ergebnissen ein Feedback“, so Rektor Jochen Groß. Ein paar Kollegen würden ihren Unterricht live streamen und damit die „Anwesenheit“ ihrer Schüler einfordern.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Arbeitsmaterial für Beurlaubte

Wie die Eltern dazu stehen, ist für Groß bezeichnend. „Auch wenn sich kaum ein Elternteil zu der Idee der Landesregierung, Schülerinnen und Schüler in „selbstgewählte Quarantäne“ zu schicken, geäußert hat, ist schon alleine die Tatsache ein Statement, dass Dreiviertel der Kinder anwesend ist. Die große Mehrheit der Eltern und Schüler legen großen Wert auf geregelten Präsenzunterricht und schätzen die persönliche Begleitung durch die Lehrkräfte.“

Ähnlich sieht es an der Gemeinschaftsschule aus, berichtet Rektorin Nadine Ederer: „Die Eltern begrüßen die Wahlmöglichkeit der Beurlaubung. Die Mehrheit hat sich aber für den Präsenzunterricht entschieden.“ Die Anzahl der Beurlaubung schwanke stark – zwischen zwei Kinder pro Klasse bis zur Hälfte der Klasse. „Die beurlaubten Schülerinnen und Schüler haben von uns das Arbeitsmaterial im Vorfeld erhalten.“

Anstrengende und kräftezehrende Monate liegen hinter den Lehrkräften und den Schülerin des am Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums in Lauda, wie Schulleiterin Tanja Rygiel unterstreicht. Das Lehrerteam unterstütze sich gegenseitig und sei noch stärker zusammengewachsen. „Wir freuen uns, wenn wir unser gewohntes Schulleben wieder haben und wir mit unserer gesamten Schulfamilie zusammen kommen können und gemeinsame Schulaktivitäten erleben dürfen. Diese klassenübergreifenden Angebote und Aktivitäten vermissen wir alle sehr.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Ein Viertel der Schülerinnen und Schüler am SBBZ wurde vom Präsenzunterricht abgemeldet. „Die Schüler haben Arbeitspläne und Arbeitsmaterial mit nach Hause bekommen und werden über den E-Klassenraum unterrichtet“, so Rygiel. „Unsere schwangeren Lehrkräfte unterrichten die Schüler über den E-Klassenraum in festgelegten Zeiträumen, zum Teil auch in Form von Hybridunterricht.“ Der Großteil der Eltern sei aber dankbar, „dass sie ihre Kinder in die Schule schicken können“.

Die Gymnasiasten ziehen scheinbar den Präsenzunterricht vor. Nach Information von Dr. Jürgen Gernert nutzten nun rund fünf Prozent der Eltern die Möglichkeit der selbstgewählten Quarantäne.

Die Infektionen machen aber auch vor den Schulen nicht Halt. „Bis vor einer Woche war die Josef-Schmitt-Realschule so gut wie nicht von der Corona-Pandemie betroffen. Nur vereinzelt wurden Schülerinnen und Schüler positiv getestet oder konnten wegen Quarantäne den Unterricht nicht besuchen“, sagt Rektor Groß. „Der Unterrichtsbetrieb konnte seit Ende des letzten Lockdowns zu 100 Prozent aufrechterhalten werden.“ Doch die ständig aktualisierten Corona-Verordnungen sorgten für Verwirrung, so dass die Schulleitung und vor allem das Sekretariat täglich mehrere Beratungsgespräche führen und Anfragen von Eltern und Kollegen beantworten müssten, macht er deutlich. Die Maskenpflicht werde von Eltern und Schüler akzeptiert. Es gebe so gut wie keine Schüler, die per Attest vom Tragen einer Maske befreit seien. „Beschwerden oder kritische Stimmen wegen der Testungen wurden an uns erfreulicherweise nicht herangetragen“, betont Groß. Allerdings kam es jüngst „erstmals zu einer vermehrten Anzahl von Corona-Fällen“. „Die Fälle stehen nicht im Zusammenhang und sind quer über alle Klassenstufen verteilt“, macht er deutlich. Es falle aber auf, „dass es hauptsächlich Schülerinnen und Schüler sind, die nicht von der Testpflicht befreit sind, also vermutlich nicht geimpft“ seien.

Corona-Fälle häfen sich

An der Gemeinschaftsschule gab es lange kaum positive Fälle, so Schulleiterin Nadine Ederer. Aber sie verzeichnet in den letzten 14 Tagen eine deutliche Zunahme. „Seit den Sommerferien gab es immer nur den Fall, dass eine einzelne Person in Quarantäne war und keine Gruppierung oder Klasse. Aktuell wurde jedoch für eine Klasse Quarantäne ausgesprochen“, informiert sie. Froh ist sie, dass die drei Testungen pro Woche reibungslos funktionieren. „Selbst die Erstklässler absolvieren sie völlig selbstständig.“

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Auch am Martin-Schleyer-Gymnasium lief „alles wie gewohnt in den letzten Wochen“, teilt Schulleiter Dr. Jürgen Gernert mit. Nur vereinzelt habe man Schüler in Quarantäne geschickt. Es seien „einige wenige Infektionen“ aufgetreten. Die Ansteckung sei aber außerhalb der Schule, etwa im Freundeskreis oder der Familie, passiert. Von den Schnelltestungen in der Schule, die zunächst positiv ausgefallen seien, hätte sich keine im PCR-Test bestätigt.

Tritt ein Fall auf, werden die Kinder in Quarantäne und damit ins Homeschooling geschickt. Ganze Klassen hätten bisher aber noch nicht zu Hause bleiben müssen, betonten alle Schulleiter.

Tanja Rygiel spricht wohl allen ihren Kollegen aus der Seele, wenn sie sagt: „Ich bin beeindruckt, wie gut alle Schülerinnen und Schüler die Schutz- und Hygieneregeln an unserer Schule beachten und umsetzen und wie alle aufeinander Acht geben. Auch von den Eltern erhalten wir positive Rückmeldungen. Sie tragen die Maßnahmen mit und unterstützen uns. Das ist viel Wert und ich bin sehr dankbar dafür.“

Und abschließend fügt sie an: „Wir können es kaum erwarten, wieder in lachende Kindergesichter schauen zu dürfen.“