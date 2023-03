Schüler erwarben 89 Sportabzeichen

Lauda-Königshofen. Groß war die Freude an der Gemeinschaftsschule Lauda – am Standort Grundschule Süd, dass erneut zahlreiche Sportabzeichen in Bronze, Silber und Gold verliehen werden konnten. Erworben hatten die Schülerinnen und Schüler das Sportabzeichen für das Jahr 2022.

Schon lange spielt die Bewegungsförderung an der Grundschule Süd eine große Rolle: Bewegte Pausen, Teilnahme an sportlichen Wettkämpfen wie zum Beispiel Fußball oder Tennis, Kooperationen mit Vereinen und zahlreiche weitere sportliche Aktivitäten prägen das schulische Leben. Nicht umsonst ist die Grundschule Süd bereits seit Jahren als „Grundschule mit sport- und bewegungerzieherischem Schwerpunkt“ zertifiziert. Besonders viel Wert legen die verantwortlichen Sportlehrer, Yvonne Künzig-Faul und Sandra Buck, auf das Erlernen der Schwimmfähigkeit.

Dass sich die vielfältige Förderung der Schwimmfähigkeit auszahlt, zeigte sich beim Erwerb des Sportabzeichens. Schulleiterin Natalie Ederer, Konrektor Rainer Gsell und dem Vertreter des Sportkreises Tauberbischofsheim Michael Geidl (Sportkreisjugendreferent) würdigten die Leistungen der Schüler. Letzterer zeigte sich besonders beeindruckt von einzelnen Leistungen sowie der großen Anzahl der erfolgreichen Schülerinnen und Schüler: für das Jahr 2022 konnten insgesamt 19 Sportabzeichen in Bronze, 43 in Silber und 27 in Gold verliehen werden. gems