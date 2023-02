Schnocken kommen schwungvoll zurück

Allen Beteiligten der Narrensitzung ist die Lust auf die fünfte Jahreszeit wieder anzumerken. So wurde es ein bunter Abend, an dem über fünf Stunden ein sehenswertes Programm geboten wurde.

Königshofen. „Die zwei Jahre narrenfrei haben sich für uns angefühlt wie eine Ewigkeit“, erklärt die Moderatorin des Abends, Anna-Lena Muthig, einleitend. Daher überrascht es wenig, dass sich mit 200 Teilnehmern von verschiedenen Gastabordnungen die Bühne und mit 500 Zuschauern auch die Tauber-Franken-Halle in Königshofen komplett füllte.

So kommt es auch, dass die Moderatorin erst jetzt erstmals Lauda-Königshofens Bürgermeister Dr. Lukas Braun als Gast bei der Narrensitzung begrüßte. Mit der närrischen Premiere für den Bürgermeister ist auch die automatische Mitgliedschaft bei den Schnocken verbunden.

Nach einer kurzen Ansprache durch das Prinzenpaar Tina und Dennis Ebert mit der Bekanntgabe der elf Karnevalsgebote begeisterte bereits Tanzmariechen Franziska Schmidt das Publikum mit einem souveränen Auftritt zum ersten Mal an diesem Abend. Die erste Bütt des Abends lieferte Wolfgang König als „Ein Umschüler“. Ihm war es wichtig zu betonen, dass gerade an Fasching die politische Korrektheit abgelegt werden müsse und nutzte die Gelegenheit, um auf Kosten von Karl Lauterbach und Ricarda Lang Witze über deren Figur zu machen. Dabei gelang es ihm mit insgesamt eher schwachen Pointen nicht, das durch die ziemlich kalte Königshöfer Nacht entstandene Eis im Saal zu brechen.

Stark besetzte Gruppen

Umso mehr gelang das den mit 19 Mädchen stark besetzten Königshöfer „Schnöckchen“, die mit ihrem Tanz zum Thema „Auf nach Hawaii“ für lauten Jubel beim Publikum sorgten. Da hatte sich die Arbeit der Trainerinnen Lisa Ihrig, Sophie Merz und Sarah Weckesser absolut gelohnt. Dass Tanzen nicht nur Frauensache ist, bewies im Anschluss das Männerballett „Heschter Berkediebe“ aus Hainstadt. Mit einem von vorne bis hinten perfekten Auftritt setzten sie den ersten Glanzpunkt des Abends und sorgten für entsprechende Reaktionen bei den Faschingsfans von nah und fern.

Bemerkenswert hierbei, dass die Gruppe nach selbstgespieltem Einmarsch und einer wahrlich schweißtreibenden Choreographie auf der Bühne auch noch die Kraft und Luft hatte, auch den eigenen Auszug selbst zu spielen. So wurde die ansonsten munter aufspielende Musikkapelle aus Oberlauda unter Leitung von Maximilian Mohr ausnahmsweise geschont.

Auch die Tanzmäuse der KG Königshofen waren mit 27 jungen Teilnehmerinnen äußerst stark besetzt und demonstrierten den hohen Wert, den man bei den Schnocken auf die Tanzeinlagen legt. Der lebhafte Auftritt machte Lust auf mehr, was ja im Laufe des Abends auch noch kommen sollte.

Die „Jagsttal Rebellen“ aus Krautheim gingen mit einer überraschend akrobatischen Liebeserklärung an das Kochen das hohe tänzerische Niveau des Abends ohne größere Probleme mit und erhielten hierfür ihren verdienten Applaus.

Peter Bienert als Isegrimm vom Unterschloss lieferte eine hochpolitische Büttenrede in konsequenter Reimform. Der Rundumschlag über welt-, bundes- und landespolitische Themen schien dem Publikum aber ebenfalls nur mäßig zu gefallen. Ganz im Gegensatz zu Tanzmariechen Ira Jonas, die mit hoher Beweglichkeit für gute Stimmung sorgte. Auch hier zahlte sich die harte Arbeit mit den Trainerinnen Julia Kleinhenz und Laura Biz voll aus.

Dass es auch bei der Büttenrednerei Nachwuchs geben kann, zeigte der Schweinberger Andreas Poster, der mit seiner Tochter Antonia als Nachtwächter-Duo auf hochsympathische Weise eine humorvolle Bütt mit Lokalkolorit in Reimform ablieferte.

Erneut Bewegung in den Abend brachten die Lokalmatadoren der Nachwuchsgruppe „Schnockettis“. Zum Thema „Ab auf die Piste“ lieferte die Gruppe eine derart gute Performance, dass vom Publikum erstmals eine Zugabe lautstark eingefordert wurde. Ein Wunsch, der selbstverständlich in Erfüllung ging.

Schwungvoll nach oben

Ein zweiter Höhepunkt wurde durch die Männerschautanzgruppe aus Grünsfeld beigesteuert. Als „Men in Black“ ging es auf Alienjagd und dabei durchaus auch schwungvoll nach oben, was hochverdiente Begeisterungsstürme auslöste. So überraschte es kaum, dass auch die Herren aus Grünsfeld nicht ohne die geforderte Zugabe von der Bühne entlassen wurden.

Eine ganz besondere Bütt kam von Maximilian Ziegler und Jochen Behr aus dem bayrischen Retzbach-Zellingen. Als „Erste Allgemeine Verbindung Retzbach Zellingen“ traten sie mit einer gelungenen Mischung aus Musik und Humor, der auch das Publikum mit einband, zugunsten einer wohltätigen Aktion auf. So kamen an diesem Abend stolze 700 Euro zusammen, die dem Behindertenreitsport zugehen werden. Auf der Zielgeraden des Abends waren es dann wieder tanzende Männer, die für ordentlich Partystimmung in Königshofen sorgten. Dieses Mal war die Männertanzgruppe aus Vilchband verantwortlich, ihre tänzerische Suche nach dem perfekten Menschen begeisterte die Zuschauer.

Eindrucksvolles „Vorfinale“

Eindrucksvoll folgte nun gewissermaßen das „Finale vor dem Finale“. Die Dancing Moskitos aus Königshofen griffen den mexikanischen Gedenktag „Día de los Muertos“ auf. Hierbei wird ähnlich wie hierzulande an Allerheiligen der Toten gedacht, jedoch auf eine andere Art, als fröhliches Wiedersehen mit Musik und Tanz. Dementsprechend war die Gruppe mit aufwendigen Kostümen und einem ganz individuellen Bild eines verstorbenen Angehörigen auf die Bühne gekommen und zeigte einen beeindruckenden Tanz zu Ehren dieser Menschen.

Mit dem Singen der Schnockenhymne ging dieser Abend weit nach Mitternacht zu Ende. Dass die tänzerisch-musikalischen Beiträge auch zahlenmäßig den Büttenreden deutlich überlegen waren, tat der Narrensitzung überaus gut. So können die Königshöfer Schnocken auf den Wiederauftakt nach langer Pause stolz sein. Denn auch wenn nicht alles auf Anhieb klappte und hier und da mit ein bisschen Spontanität ausgeglichen werden musste, war es ein überaus runder und vor allem bunter Abend.