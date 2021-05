Schnelltestcenter am Sportplatz in Lauda

Lauda. Der „Aimacare Pflegedienst“ aus Großrinderfeld bietet allen Bürgern auf dem Gelände des FV Lauda kostenlose Corona-Schnelltests an. Auch ein sogenannter Drive-In kann hier in Anspruch genommen werden. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, heißt es in der Pressemitteilung.

AdUnit urban-intext1

Die Bescheinigung des Schnelltests kann nach Auswertung in Papierform ausgestellt werden. Außerdem besteht zusätzlich die Möglichkeit, das Ergebnis per Mail geschickt zu bekommen.

Die Öffnungszeiten sind täglich (auch an Sonn-und Feiertagen) von 8 bis 20 Uhr.

Die Landesregierung Baden-Württemberg hat am 13. Mai eine neue Verordnung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus beschlossen.

AdUnit urban-intext2

Hierzu zählt unter anderem auch die Verordnung, dass bei einem Restaurantbesuch ein negativer Schnelltest vorgelegt werden muss. Dieser darf nicht älter als 24 Stunden sein.

Nicht gültig sind Schnelltests, die zu Hause durchgeführt werden können.

AdUnit urban-intext3

Im Schnelltestcenter am Sportplatz des FV kann der Nachweis für einen Restaurantbesuch erfolgen.

AdUnit urban-intext4