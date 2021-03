Die Corona-Schnellteststation in der Tauber-Franken-Halle in Königshofen nimmt am Dienstag ihren Dienst auf.

AdUnit urban-intext1

Lauda-Königshofen. In einer Kooperation bieten die Stadt Lauda-Königshofen und die O‘Vita Stadtapotheke ab nächsten Dienstag gemeinsam mit örtlichen Unterstützern in Königshofen die Möglichkeit für Corona-Schnelltests.

Damit tragen die Stadt Lauda-Königshofen und die beteiligten örtlichen Kooperationspartner den Beschlüssen einer erweiterten Corona-Teststrategie Rechnung. Bund und Länder hatten bei ihrer jüngsten Konferenz beschlossen, dass ab dieser Woche jeder Bürger mindestens einmal wöchentlich das Anrecht auf einen Schnelltest hat. Ziel der neuen Teststrategie ist es, die Infektionszahlen trotz der schrittweisen Wiederbelebung des öffentlichen Lebens nicht nur mit Impfungen im Griff zu halten.

Gute Kooperation

Dementsprechend wurde mittlerweile in der Königshöfer Tauber-Franken-Halle eine kommunale Schnellteststation für die Öffentlichkeit eingerichtet, die unter fachlicher Betreuung der O‘Vita Stadtapotheke Lauda und deren Inhaber Leo Köhler steht. Basis für die kurzfristige Durchführung dieser Corona-Teststrategie ist eine Kooperationsvereinbarung zwischen Köhler, der Stadtverwaltung und lokalen Unterstützern. In der Stadtverwaltung ist hierfür das Sachgebiet Öffentliche Sicherheit und Ordnung zuständiger Partner.

AdUnit urban-intext2

Am Dienstag. 16. März, startet die Corona-Schnellteststation ihren Betrieb für die Öffentlichkeit. Damit sollen einerseits die niedergelassenen Ärzte im Stadtgebiet entlastet und andererseits soll ein Beitrag zu der von Bund und Land avisierten Teststrategie geleistet werden, betonten die Organisatoren im Gespräch mit den FN.

„Aufgrund der aktuellen Situation möchten wir zunächst allen Wahlhelferinnen und Wahlhelfern die Möglichkeit bieten, freiwillig und kostenfrei als Erste einen Schnelltest an der neuen Station in Königshofen durchführen zu lassen“, erklärte Bürgermeister Dr. Lukas Braun. Für die Terminvereinbarungen mit Wahlhelferpersonal wurden zwei Zeitfenster – Freitagnachmittag und Samstagvormittag – vor der am Sonntag stattfindenden Landtagswahl eingerichtet.

Wahlhelfer als erstes getestet

AdUnit urban-intext3

„Das Testangebot für die Wahlhelfer an diesem Wochenende wird eine Art Generalprobe darstellen“, hob Braun hervor. „Wir sind uns sicher, dass die beteiligten Akteure und Institutionen daraus vieles für das Testangebot, das ab Dienstag verfügbar ist, erfahren und lernen können. Mein Dank gilt allen Unterstützern, ohne die die Einrichtung der Teststation so kurzfristig nicht möglich gewesen wäre. Hier hat sich erneut gezeigt, dass wir starke haupt- und ehrenamtliche Strukturen haben, wenn es darauf ankommt“, bekräftigte der Bürgermeister.

AdUnit urban-intext4

„Die Testungen werden durch dementsprechend geschultes Personal durchgeführt und beanspruchen nur wenige Minuten“, unterstrich Leo Köhler. An der kommunalen Teststation werden nur Menschen getestet, die symptomfrei sind. Wer Symptome einer Coronavirus-Infektion hat, soll sich direkt an den Hausarzt oder an das Gesundheitsamt wenden. Bei einem negativen Schnelltester

gebnis werde auf Wunsch der Testperson nach einer kurzen Wartezeit eine Bescheinigung ausgestellt.

Sollte eine Person mit dem Resultat „positiv“ getestet werden, erfolge zwangsläufig eine Meldung an das Gesundheitsamt. Überdies müsse sich die betroffene Person sofort in Quarantäne begeben.

„Als Wahlhelfer habe ich die Gelegenheit sofort angenommen. Ich finde generell sehr gut, dass es im Stadtgebiet dieses Angebot gibt“, meinte Jürgen N., der sich am frühen Nachmittag als einer der ersten einem Corona-Schnelltest unterzog. „Die Sicherheit, negativ zu sein und niemand anzustecken, gibt mir ein gutes Gefühl“, war für Wahlhelferin Elisabeth M. der Beweggrund. Beide würdigten die gute Organisation sowie den zeitlich raschen Ablauf. Sie wollen auch weiterhin die Offerten für regelmäßige Schnelltests wahrnehmen.

Laut einer Pressemitteilung des Landes Baden-Württemberg soll die Möglichkeit zu Schnelltestungen mindestens bis zum Beginn der Osterferien – also bis einschließlich 31. März – bestehen.