Die Signale auf Grün: Rund 50 Millionen Euro Leistung erwirtschafteten die Mitarbeitenden der Niederlassung Süd der Strabag Rail, einer Tochtergesellschaft des Strabag Konzerns.

Lauda-Königshofen. Am Hauptbahnhof München, beim S-Bahn-Ausbau in Frankfurt oder an der Rheintalbahn bei Karlsruhe: Die Mitarbeitenden der Strabag Rail sind auf vielen Bahn-Baustellen aktiv. Beim Großteil der

...