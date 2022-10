Die Bauarbeiten in der Königshöfer Eisenbahnstraße sind in vollem Gang. „Wir liegen gut in der Zeit“, sagt Oliver Litterer, Sachgebietsleiter Tiefbau bei der Stadt Lauda-Königshofen. Der Ausbau der 600 Meter langen Strecke geht voran. Wenn alles nach Plan läuft, ist in zwei Monaten die Straße für die Anwohner wieder passierbar.

Weitestgehend abgeschlossen ist dabei der erste

...