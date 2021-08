Schlossberghütte wieder ein attraktiver Anziehungspunkt

Oberlauda. Die Jedermannturner kümmern sich seit 20 Jahren um das Erscheinungsbild der Schutzhütte auf dem Schlossberg Oberlauda. In den letzten Monaten wurde die Schlossberghütte nach desolatem Zustand von den Turnern wieder in einen attraktiven Anziehungspunkt hergerichtet.

Das Inventar wie Tisch und Sitzbänke waren durch Feuer mutwillig zerstört worden. Bretter an den Außenwänden waren zum Teil morsch und herausgerissen. Die Dachplatten wurden teilweise zerschlagen.

Nach Rücksprache mit dem damaligen Revierförster H. Burgen, der der Gruppe das nötige Baumaterial bereitstellte, gingen die Jedermänner ans Werk. Das ganze Inventar konnte mit dem bereitgestellten Holz erneuert werden. Auch die Außenanlage wurde neu eingeschottert.

Um diese erbrachte Arbeit nicht wieder verkümmern zu lassen, reinigen und pflegen die Jedermannturner einmal jährlich die Schlossberghütte mit Außenanlage. Nach erbrachter Arbeit gab es zur Feier der 20. Aktion einen Umtrunk mit Vesper und einige Stunden, bei denen alte Erinnerungen wieder erwachten.

Der Wunsch der Jedermannturner nach all der Mühe: Die Besucher sollen dieses Kleinod in der Natur in Ehren und vor allem sauber halten.