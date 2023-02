Schlemmen für guten Zweck

Lauda. Angesichts der unzähligen Opfer, Verletzten und Betroffenen der Erdbebenkatastrophe im Südosten der Türkei – insbesondere in der Region Kahramanmaras¸– hat die Alevitische Gemeinde Lauda unter dem Motto „Jede Hilfe zählt“ mehrere Aktionen gestartet und durchgeführt.

Im Mittelpunkt stand ein öffentliches Frühstücksbüfett im Alevitischen Kulturzentrum in Lauda, bei dem Mitglieder und Helfer der dortigen Gemeinde neben Kaffee, Tee und anderen Getränken eine große Bandbreite an Spezialitäten anboten. Im Anschluss daran vermeldeten der Vorsitzende Gökmen Kirkgöze sowie Stellvertreterin Nesrin Tanriverdio über 500 Besucher aus der ganzen Region und sprachen daher von einem „überwältigend erfreulichen Erfolg“.

Zu den Gästen zählte unter anderem auch Bürgermeister Dr. Lukas Braun mit seiner Familie. „Das tatsächliche Ausmaß der Erdbebenkatastrophe in der Türkei und in Syrien ist noch gar nicht abzuschätzen. Neben der Trauer über die unzähligen Todesopfer gilt unsere Sorge den Überlebenden, die nun mit Obdachlosigkeit und einer völlig verwüsteten Infrastruktur zu kämpfen haben. Sie werden noch Monate und Jahre auf Hilfe angewiesen sein“, konstatierte Braun. „Umso erfreulicher ist es, dass es bei uns in der Stadt so rasch zu solchen Hilfsaktionen wie jener des Alevitischen Kulturzentrums kommt. Mein Dank gilt allen, die hier mitorganisieren, mitanpacken und spenden“, unterstrich der Bürgermeister.

Von anderen Besuchern war zum Beispiel zu hören: „Gerade in diesen Tagen wird wieder bewusst, wie gut es uns im Allgemeinen hierzulande doch geht“. Und damit meinten sie nicht nur, aber auch die vielen kulinarischen Spezialitäten und Genüsse, die bei diesem reichhaltigen Frühstücksbüfett serviert wurden. Die gesamten Unkostenbeiträge von zehn Euro pro Teilnehmenden und die darüber hinaus freiwillig gegebenen Spenden kommen dementsprechend komplett den Erdbebenopfern in der Türkei zu Gute.

Ebenso der Erlös aus einer Geldspendensammlung, die rund ein Dutzend Aktive der Alevitischen Gemeinde spontan bei der Fremdensitzung der Narrengesellschaft Strumpfkapp Ahoi Lauda in der Stadthalle durchführten und die knapp über 2700 Euro erbrachte. „Den Grundstock dafür mit 111 Euro spendete sogar die Narrengesellschaft selbst“, berichtete Nesrin Tanriverdio gleichsam erfreut.

Darüber hinaus haben Vorstände und Mitglieder der Alevitischen Gemeinde Sachspenden gesammelt, die zum Großteil in zwei beträchtlichen Lkw verladen wurden und derzeit auf dem Transportweg in die Türkei sind, um dort den Menschen in den Erdbebengebieten zu helfen und sie zu unterstützen.

Gesammelt wurden unter anderem Heizlüfter, Decken und Schlafsäcke, Winterkleidung, Hygieneartikel, Windeln sowie Babyutensilien und Babynahrung. Zahlreiche Helferinnen und Helfer waren mehrere Tage damit beschäftigt, die Sachen zu sichten, zu sortieren und in Kartons zu verpacken.

„Die Menschen sind überaus hilfsbereit, wir könnten immer weiter sammeln, sofern wir noch weitere LKW zur Verfügung hätten. Deshalb mussten wir jedoch momentan aufgrund fehlender Transportkapazitäten einen Annahmestopp für Sachspenden vornehmen, zumal unsere Lager noch mit vielen Dingen voll sind, die auf den Abtransport warten“, teilten Nesrin Tanriverdio und Gökmen Kirkgöze mit.

„Sobald wieder Lkw-Kapazitäten vorhanden sind, werden wir erneut eine Sachspendenaktion starten und dies öffentlich bekanntgeben“, kündigten der Vorsitzende der Alevitischen Gemeinde Lauda und seine Stellvertreterin an. „Wir sagen danke und sind von Eurer Hilfsbereitschaft überwältigt“, betonen beide den vielen Spendern und Besuchern gegenüber. „Wir bitten jedoch weiterhin um Geldspenden, damit wir direkt vor Ort Hilfe leisten können“, ergänzen sie.

Gemeinsame Sonntag-Frühstücke finden im zweiwöchigen Turnus im Alevitischen Kulturzentrum in Lauda (Bahnhofstraße 46) statt. Dabei sind sowohl Mitglieder als auch Gäste willkommen.

Informationen sind beispielsweise auf Facebook unter der Rubrik „Alevitische Gemeinde Lauda“ zu finden.