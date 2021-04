Schaltanlage für die Impfstoff-Herstellung

In der Corona-Krise leisten vielen ihren Beitrag. Die Laudaer Firma Exepd hat eine Schaltanlage konstruiert, die bei der Herstellung von Impfstoff eine Rolle spielt.

Lauda. „Ich freue mich, dass wir zur Bewältigung der Pandemie beitragen können“, betont Stefan Höger. Er ist Geschäftsführer der Exepd GmbH, Spezialist für individuelle Maschinensteuerungen für explosionsgefährdete Bereiche.

Die Laudaer Firma Exepd hat eine Schaltanlage konstruiert, die bei der Herstellung von Corona-Impfstoff eine Rolle spielt. © Jürgen Besserer/Foto Besserer

Nun traf bei der Firma eine besondere Anfrage ein. Man sollte für die Partnerfirma Nelhiebel Elektrotechnik, einem Spezialisten für Industrieautomatisierung, zwei Schaltanlagen bauen, die eine wichtig Funktion haben: „Die Anlagen werden bei der Herstellung von Impfstoff eingesetzt“, sagt der Firmenchef. Da sollte nichts schief gehen und der Hersteller des Vakzins sich auf die Sicherheit bei der Produktion verlassen können.

Den Begriff Explosionsschutz verbinden viele mit der chemischen oder der petrochemischen Industrie. Aber auch in anderen Bereichen, etwa bei Lebensmitteln, kann das eine Rolle spielen. Auch bei pharmazeutischen Produkten ist es wichtig, dass bei der Herstellung „kein Funke überspringt“. Da es sich bei den zu handhabenden Stoffen um brennbare und somit in feiner Verteilung auch um explosionsfähige Stoffe handelt, habe die gesamte Steuereinheit noch für die Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich ausgerüstet werden müssen, so Höger. Eigentlich zählen zu seinen Kunden Maschinen- und Anlagenbauer, deren Produkte nicht nur in der Pharma- oder der Lebensmittelindustrie zum Einsatz kommen, wie er im Gespräch betont.

Die Planung und Umsetzung der beiden Schaltanlagen sowie die elektrische Installation erfolgte im i_park Tauberfranken in Lauda. Das sei alles sehr schnell gegangen, berichtet der Chef von 20 Mitarbeitern. Innerhalb von nur sechs Wochen wurden die Beratung und Realisierung koordiniert und die benötigten Komponenten besorgt. In zwei Tagen haben die Mitarbeiter aus den gelieferten Einzelkomponenten die beiden Schaltschränke von 1,2 auf 1,8 Meter erstellt und mit den elektrischen Komponenten bestückt.

Das eingesetzte Zündschutzprinzip beruht auf einer Überdruckkapselung. Im Schaltgehäuse herrscht Überdruck, so dass keine Umgebungsluft nach innen dringen kann. Dadurch kann kein explosives Gas in den Schaltschrank eindringen. Somit kann es zu keiner Explosion kommen. „Wir haben uns auf Einzelstücke spezialisiert, bei denen die Schnelligkeit der Umsetzung zum Tragen kommt“, berichtet der Firmenchef. Diese Nische mit kundenorientierten schnellen Sonderlösungen, die das 2006 gegründete Unternehmen einnimmt, sorgte nun für den entsprechenden Auftrag. „Werden die Maschinensteuerungen für den Aufbau einer neuen Produktionslinie für die Herstellung von Impfstoffen benötigt, bekommt die Abwicklung eines solchen Auftrages eine zusätzliche Brisanz und Dynamik.“

Dass man sich nun aktiv in die Bekämpfung der Pandemie einbringen kann, erfüllt Höger und seine Mitarbeiter mit großer Zufriedenheit. „Wir können etwas tun in diesen schwierigen Zeiten.“ Nicht immer erfahre man, wo die gelieferten Teile schließlich eingebaut werden. Über den Einsatzbereich dieser beiden Schaltschränke ist er besonders stolz.

