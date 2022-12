Sarah Böhm siegt im Vorlesewettbewerb

Lauda-Königshofen. Sarah Böhm ist Schulsiegerin des Martin-Schleyer-Gymnasiums (MSG) im bundesweit ausgetragenen Vorlesewettbewerb.

Anfeuerungen, Jubelrufe und Fanplakate begleiteten den schulinternen Vorlesewettbewerb am MSG. Die sechsten Klassen hatten sich in der Aula versammelt, um den Schulsieger zu küren. Zuvor hatten sie jeweils ihren Klassensieger ermittelt.

Ziel des Wettbewerbs ist es, die Zuhörer in den Kategorien Lesetechnik, Interpretation und Textstellenauswahl zu überzeugen. Dabei müssen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Jury nicht nur in einer deutlichen Aussprache und flüssigen Lesetechnik, sondern auch in einem lebendigen Vortrag und einer passenden Betonung ohne übertriebener Theatralik überzeugen.

Neben der dreiminütigen Darbietung eines eigens gewählten Literaturauszugs sorgt der zweite Vortragsteil, die flüssige Darbietung eines Fremdtextes, für eine besondere Herausforderung. Schließlich galt es, eine vierköpfige Jury, bestehend aus den drei Deutschlehrern der sechsten Klassen, Bell, Neunzig und Hahn sowie Gemecker der Buchhandlung „Buch am Markt“, für sich zu gewinnen. Den Anfang des Schulentscheids machte Hanna Bück mit ihrem Buch „Schwesternherzen. Eine für alle, alle für Dich“ von Lucy Astner, gefolgt von Jonathan Christ mit Percy Jacksons Fantasy-Jugendbuch „Im Bann des Zyklopen“ .

Den Abschluss machte Sarah Böhm mit ihrer Textauswahl aus dem „Wer fragt schon einen Kater“ von Annette Herzog. Mit den Vorträgen des Fremdtextes aus Cornelia Funkes „Tintenherz“ und den Anfeuerungsrufen aus dem Publikum wurde schnell klar, dass sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen andeutete. Und dass auch der Jury die Entscheidung nicht leichtfiel, äußerte sich schließlich in der langen Diskussionsphase, die sich am Jurytisch den Vorträgen anschloss.

Letztendlich konnte sich Sarah Böhm aus der Klasse 6c gegen ihre starke Konkurrenz hauchdünn behaupten. Sie vertritt nun im weiteren Verlauf des bundesweiten Wettbewerbs im Frühjahr das Martin-Schleyer-Gymnasium beim Kreiswettbewerb, wo sie sich gegen die Schulsieger der anderen Schulen behaupten muss. Das Finale des Wettbewerbs findet im Juni 2023 in Berlin statt. msg/ph