Sanierung kommt gut voran

Lauda-Königshofen. Die umfangreichen Sanierungsarbeiten an der Becksteiner Straße kommen gut voran, informiert die Stadt Lauda-Königshofen in einer Pressemitteilung.

Bedingt durch die frostigen Temperaturen mit Eis und Schnee vor Weihnachten seien die Asphaltarbeiten im letzten Jahr nicht mehr ausgeführt worden. Da im Januar und Februar die Asphaltmischwerke eine Produktionspause einlegen, sei in diesem Zeitraum kein Mischgut verfügbar. Dieser Umstand sei, so die Stadt weiter, bei einer Gesamtbauzeit von anvisierten anderthalb Jahren nicht vermeidbar. Schließlich werde nicht nur die Straßendecke, sondern die gesamte Infrastruktur erneuert und ausgebaut – und das bei insgesamt fünf Bauabschnitten auf einer Länge von über einem Kilometer. Inzwischen ist die Asphaltproduktion wieder angelaufen und die Baufirma hat signalisiert, dass vom 22. bis 27. März die Fahrbahndecke aufgebracht wird. Betroffen von dieser Maßnahme ist auch die Gabelung Oberlaudaer Straße, Eichwaldstraße.

Während die Oberlaudaer Straße ab der Rebgutstraße während der Arbeiten voll gesperrt wird, soll an der Gabelung eine halbseitige Sperrung mit Ampel den Verkehr regeln, so Oliver Litterer, Sachgebietsleiter Tiefbau bei der Stadtverwaltung. Ebenfalls mit einer neuen Asphaltschicht wird in diesem Bauabschnitt die Sophienstraße und die Lerchenstraße ertüchtigt.

Nach der Straßenasphaltierung müssen noch die Verkehrsinseln angebracht werden, aber nach den Osterferien sei dieser Bauabschnitt beendet und könne wieder für den Verkehr freigegeben werden, teilt der Fachbereich 4 mit, der für die Bauabwicklung zuständig ist. Derzeit laufen auch schon die Vorarbeiten für den Bauabschnitt II in der Becksteiner Straße vom Gäßleinsweg bis zur Philipp-Adam-Ulrich-Straße. Auch hier werde die Straße im Vollausbau, also mit Kanal, Wasserleitung, Stromleitungen und Leerrohren für die Glasfaserversorgung, saniert.

Die Stadtwerke Lauda-Königshofen werden in diesem Zusammenhang noch auf die Grundstücksbesitzer zugehen, um zu prüfen, ob neue Hausanschlüsse gewünscht sind und man bereits jetzt ein Leerrohr für die Glasfaserversorgung vorsehen soll. Dieser relativ kurze Abschnitt soll bis Ende Mai fertiggestellt werden. Gleich anschließend erfolgt der Bauabschnitt III bis zur Kaiser-Ludwig-Straße.

Die Stadt sei dabei bemüht, die Einschränkungen für die Anwohner und Gewerbetreibenden so gering wie möglich zu halten. Man bittet aber jetzt schon um Verständnis, wenn einmal kurzfristig eine Zufahrt auf das eigene Grundstück nicht möglich ist. Die ausführende Baufirma werde ihr Bestes geben, damit die Sperrungen nur von kurzer Dauer seien. stv