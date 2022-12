„Salome Fur“ gastiert

Königshofen. Das Münchner „All-Star“ Projekt „Salome Fur“ hat sich klar der handgemachten Groove-Musik verschrieben: Viel Reggae, Ska und Rocksteady, dazu Soul, Funk, Blues und Rock mit röhrenden Orgeln, seidigen Gitarrensounds, analogen Moog-Klängen und dreistimmigem Gesang. Zu erleben ist „Salome Fur“ am Samstag, 17. Dezember, im Kultuschock in Königshofen.

Die Musiker, die allesamt in Münchner Szenegrößen wie Jamaram, Bluekilla, beNUTS, Steamy Dumplings und Rapid (letztere sind ja schon Stammgäste im Kulturschock)aktiv sind oder waren haben sich hier gefunden, um ihre alte Leidenschaft auf die Bühne zu bringen: Erdige, handgemachte Klänge mit viel Emotion und Leidenschaft aus Jamaika, Nashville, New Orleans, Swinging London, gepaart mit Texten in englisch und deutsch – mal melancholisch und mal mit einer Prise Humor. All das kann man in Königshofen erleben.