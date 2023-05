Saisonstart für das Sportabzeichen

Königshofen. Trotz Corona bedingter Einschränkungen ist es dem TVK 2022 erneut gelungen, einer rekordverdächtigen Zahl von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen den Erwerb der Sportabzeichen-Medaille zu ermöglichen. Mit verschiedenen Kombinationen in den Disziplinen Turnen, Leichtathletik, Schwimmen und Radfahren kann auch in diesem Jahr wieder jeder etwas für seine Fitness und körperliche Leistungsfähigkeit tun. Am Montag, 08. Mai, startet der TV in die Sportabzeichen-Saison 2023. Die Treffs zum Training der motorischen Grundfähigkeiten „Kraft“, „Schnelligkeit“, „Ausdauer“ und „Koordination“ finden immer montags von 18 bis 19.30 Uhr, ausgenommen der Schulferienzeiträume, auf dem oberen Sportplatz statt. Hier kann für die einzelnen Disziplinen sowohl trainiert, als auch die Leistungen abgelegt werden. Die Termine der 20-Kilometer-Fahrraddisziplin und der 7,5-Kilometer-Walking-Strecke sowie auch die Schwimmtermine werden gesondert bekanntgegeben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Termine zur Abnahme der turnerischen Übungen können bei den Übungsleitern jeweils in der Turnhalle vereinbart werden. Zusätzlich findet am Samstag, 22. Juli, von 10 bis 12 Uhr ein Sportabzeichenvormittag statt. Gerade für Familien ist diese Möglichkeit prädestiniert, das Sportabzeichen gemeinsam abzulegen oder gar ein Familiensportabzeichen zu erwerben.

Eine Vereinsmitgliedschaft ist für die Teilnahme an den Sportabzeichentreffs nicht erforderlich.