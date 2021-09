Ruppel setzt auf mehr Nachhaltigkeit

Aus der Krise in eine gesicherte Zukunft: Oliver M. Hübler, Geschäftsführer der Laudaer Firma Peter Ruppel, sieht das Unternehmen gerade im Bereich Nachhaltigkeit gut aufgestellt.

Lauda. Das Thema „Nachhaltigkeit“ hat bei der Firma Peter Ruppel einen wichtigen Stellenwert. Das zeigt sich auch beim neuen Werksverkauf, der am Wochenende seine Pforten offiziell öffnet. Im Showroom, der so genannten „Ruppelbox“ in der Bahnhofstraße, können Interessierte stöbern und sich inspirieren lassen.

Weltweit agierende Firma Die Peter Ruppel GmbH & Co. KG beschäftigt derzeit rund 190 Mitarbeiter und erlöst nach Angaben des Chefs Oliver M. Hübler einen jährlichen Umsatz von 20 Millionen Euro. Im Geschäftsjahr 2020 verzeichnete das Unternehmen laut Bundesanzeiger einen Gewinn von etwa 250 000 Euro. Im Jahr zuvor stand in den Büchern ein Verlust von rund 5,1 Millionen Euro. Geliefert wird an weltweit agierende Unternehmen sowohl nach Fernost, Russland, die Emirate oder auch in die USA. Von der Idee über Fertigung und Montage bis zur Auslieferung wird alles unter einem Dach entwickelt und produziert, wie Geschäftsführer Oliver M. Hübler hervorhebt. „Wir sind ein innovatives und stetig wachsendes Unternehmen in einer attraktiven Region.“ 1934 als „Peter Ruppel Fabrik für Ladeneinrichtungen“ in Frankfurt am Main gegründet, lag der Schwerpunkt bereits damals auf Ladenmöbeln sowie Dekorations- und Gebrauchsgegenständen für Verkaufs- und Ausstellungsräume, wie es auf der Internetseite heißt. Das Unternehmen– mittlerweile umbenannt in „ruppel interior“ – hat seinen Sitz in Lauda-Königshofen.

„Früher wurden übrig gebliebenes Material oder Einrichtungsgegenstände für die Kunden der Retail-Unternehmen, die zu viel produziert wurden, einfach in die Müllpresse geworfen. Das ist heute nicht mehr zeitgemäß“, sagt Oliver M. Hübler, Geschäftsführer des Traditionsunternehmens. Er will solche Produkte lieber einer neuen Nutzung zuführen. Ob Möbelstück oder Accessoire: Aus der breiten Palette der hergestellten Produkte speist sich ein wechselndes Angebot.

Zudem ist dieser Raum Plattform für Partner der Firma – und auch für Nikolai und Daniel Becke, zwei Mitarbeiter von Ruppel, die in ihrer Freizeit sehr kreativ sind. Sie werden dort ihre Kunstgegenstände präsentieren. Das ehemalige Verwaltungsgebäude in der Bahnhofstraße hat damit eine neue Aufgabe und öffnet freitags und samstags künftig seine Pforten. Start ist zum Königshöfer Messemarkt an diesem Freitag, wie Projektleiter Nikolai Becke erklärt.

Zur Nachhaltigkeit gehört für Oliver Hübler, der seit zwei Jahren an der Spitze des Unternehmens steht, auch die Modernisierung der Fahrzeugflotte. Waren Neuanschaffungen zunächst noch Hybridautos, hat man zwischenzeitlich voll auf Elektro umgestellt.

Wichtig bei den Kunden

„Das Thema ist aber nicht nur bei uns als Unternehmen wichtig, sondern auch für unsere Kunden“, sagt der Chef von rund 190 Mitarbeitern am Standort Lauda. Das renommierte Unternehmen in der Ladenbau-Branche ist vor allem in Sachen Einrichtung von Mode-Geschäften, aber auch im Bereich „Home und Living“ gefragt. Nun beschäftigt sich man sich verstärkt bei unterschiedlichen Kundenkonzepten mit „Re-Use“, also der erneuten Nutzung der Materialien. „Das gewinnt immer mehr an Bedeutung. Nachhaltigkeit wird heute ernster genommen als noch vor einigen Jahren“, macht Hübler deutlich. So sei die Erwartungshaltung eine andere, was ihn zuversichtlich stimmt.

Dass die Corona-Krise und die aktuellen Lieferengpässe dem Unternehmen Sorgen bereitet haben, daraus macht Hübler keinen Hehl. Aber man habe sich langfristig gut aufgestellt. So sei auch die unternehmerische Krise vor zwei Jahren gemeistert worden. Froh ist er, dass man damals auf Entlassungen verzichtet habe. Davon profitiere man heute und suche derzeit sogar Fachkräfte, etwa Schweißer, aber auch in anderen Bereichen.

Auch in die Ausbildung junger Menschen und damit in die Gewinnung von Fachkräften im eigenen Haus sei man im vergangenen Jahr mit Erfolg eingestiegen – nach mehr als zehn Jahren. Neun Auszubildende sowie ein BA-Student arbeiten beim Unternehmen. Voll Begeisterung erzählt Hübler von den drei jungen Frauen, die ihre Lehre als Schreinerinnen absolvieren. „Heute denkt keiner mehr über eine Schließung nach“, unterstreicht er: „Wir haben alles richtig gemacht.“ Ein Großteil der Stärken war früher brach gelegen. Das habe man in den letzten Monaten geändert.

Die Mitarbeiter seien hochmotiviert und hervorragend ausgebildet, freut sich Hübler. Die Verwaltung sei mit eigenen Leuten verstärkt worden, die Produktion effizienter aufgestellt. „Unsere Stärke ist unser Know-how bei Holz, Metall und anderen Materialien. Und dabei hören wir den Designern zu und versuchen, deren Vorstellungen umzusetzen.“ Dieses Wissen biete man auch anderen Unternehmen in der Region an. „In kürzester Zeit waren wir damit erfolgreich.“ Flexibilität und hochwertige Produkte statt Massenfertigung ist für Hübler die Zukunft, um im globalen Wettbewerb als deutscher Hersteller zu bestehen.

Neue Unternehmensfelder neben der Mode-Branche wurden im Bereich Büroausstattung und „Hospitality“ erschlossen. Dabei geht es auch um die Innenausstattung von hochwertigen Hotels.

Jüngstes Großprojekt ist die Einrichtung einem Chemotherapie-Zentrum in einer portugiesischen Klinik. „Dort steht der Mensch im Vordergrund, es wird eine Art Wohlfühlatmosphäre geschaffen“, ist Hübler überzeugt von dem Konzept, das seiner Meinung nach Furore machen wird. Er spricht von einem Auftragsvolumen von 1,5 Millionen Euro.

Im Bereich Locker oder Smartlocker (Schließfächer), die vielfältig eingesetzt werden können, etwa im Einzelhandel von den Kunden für Click & Collect, ist man gemeinsam mit zwei Weltmarktführern aktiv.

Neue Herausforderungen machen für Hübler unternehmerisch mehr Spaß, bergen aber auch mehr Risiko. „Was uns von den anderen unterscheidet, ist dass wir die Sprache der Architekten und Kreativen verstehen.“ Den Ruf in der Branche, gerade für ausgefallene Ideen eine Lösung anzubieten, will man auch in Zukunft gerecht werden.