Der Leserbrief von Frau Lux und Herrn Schuster bietet interessante Ansätze zur Diskussion um die Schließung der Bahnübergänge in Königshofen. Zusammengefasst lässt sich festhalten:

1. DB steht Beseitigung „positiv gegenüber“: Das Bestreben der Bahn ist seit Jahren, höhengleiche Bahnübergänge zu beseitigen, wenn aus Sicherheitsgründen sinnvoll und wirtschaftlich vertretbar. In Königshofen greifen diese Argumente für die Bahn, zumal finanziell, wenn man die Instandhaltungs- und Wartungskosten der Signal- und Schrankenanlagen und die regelmäßige Erneuerung der Gummiplatten zwischen den Gleisen an der Steilkurve der Strecke Osterburken - Würzburg hochrechnet.

2. Mehrere Minuten geschlossene Schranken sorgen für Emissionen und Ärger: Viele von uns waren selbst schon davon betroffen und haben sich über die Situation geärgert. Ob man allerdings mit laufendem Motor auf das Öffnen der Schranken warten muss, entscheidet jeder Autofahrer selbst, je nachdem, wie er den Ausstoß von Kohlendioxid bewertet.

3. Rettungsfahrzeuge stehen vor geschlossenen Schranken – kostbare Zeit geht verloren: Bei Rettungseinsätzen kann es um Menschenleben gehen. Da zählt in der Tat jede Minute. Käme ein Notarzt bei einem Einsatz zum Beispiel von Bad Mergentheim nach Beckstein an die geschlossenen Schranken, so würde er an die Schranke vorfahren und nach dem Öffnen als Erster die Übergänge passieren. Nach einer Beseitigung der Bahnübergänge müsste der Notarzt durch ganz Königshofen zur – ich nenne sie „Nordtangente“ – fahren, über diese auf die K 2832 und dann Richtung Süden zur Kreuzung B292. Ob das eine Zeitersparnis bringt, gegenüber dem Warten auf das Öffnen der Schranken? Die Bahnunterführung bei der Firma Asphalt Hofmann wurde 2018 saniert, ist beschildert mit einer zu-lässigen Durchfahrthöhe von 2,50 Meter und entspricht damit gemäß einem Bahnsprecher den Erfordernissen für Standardkrankenwagen. Höhere Fahrzeuge könnten die Unterführung nicht nutzen.

4. Entlastung der Hauptstraßenanlieger vom Durchgangsverkehr: Es ist zu erwarten, dass die Fahrzeuge aus Richtung Tauberbischofsheim mit dem Ziel Umpfertal, Beckstein, Heckfeld, Lauda, usw., die Nordtangente nutzen würden und nicht nach Königshofen einfahren. Diese Fahrzeuge blieben den Anwohnern des nördlichen Teils der Hauptstraße (von der Stadtgrenze bis zur Einmündung B 292 / B 290) erspart.

Die Fahrzeuge, die aus Richtung Bad Mergentheim mit dem gleichen Ziel, also Umpfertal, Beckstein, usw. nach Königshofen einfahren und bislang an der Einmündung der B 292 in die B 290 nach links Richtung Boxberg abgebogen sind, müssten nach Schließung der Bahnübergänge auch den nördlichen Teil der Hauptstraße bis zur Nordtangente durchfahren. Die Zahl der Fahrzeuge, die von Nord oder Süd nach Königshofen einfahren und dann über die B 292 wieder ausfahren, dürfte in etwa gleich sein. Was ist mit den Fahrzeugen, die derzeit über die Bahnübergänge nach Königshofen einfahren, um etwa am südlichen Stadtrand einzukaufen oder zur Arbeit nach Bad Mergentheim zu fahren? Sie müssten den Umweg über die Nordtangente nehmen und die gesamte Hauptstraße durchfahren. Für die Anwohner der Hauptstraße im südlichen Teil ändert sich also nichts, die Belastung der Anwohner im nördlichen Teil nimmt durch die Schließung der Bahnübergänge nicht ab, sie nimmt im Gegenteil erheblich zu. Mit der Meinung, die Nordtangente sei als vorgeschobenes Argument für einen Einstieg in eine Westumgehung gedacht, stehen Frau Lux und Herr Schuster wohl nicht allein.

Wäre der Bahnübergang erst einmal geschlossen und man würde die Gesamtsituation analysieren, wäre nach dem Motto: wer A sagt (Nordtangente) muss auch B sagen ( Südtangente) die Diskussion entfacht. Im Endeffekt scheint es tatsächlich nur darum zu gehen, Variantendiskussionen anzuzetteln, um eine Verwirklichung der Osttrasse zu zerreden.

Aus den Gegebenheiten ziehen die Leserbriefschreiber den plausiblen Schluss, dass eine Entlastung der Hauptstraße in Königshofen durch eine Ostumgehung erreicht werden kann, in Kombination mit einer Querung der Bahnübergänge an momentaner Stelle. Eine Brücke erscheint mir allerdings erheblich schwieriger, als der Bau einer Unterführung. Aufwand und zusätzlicher Landschaftsverbrauch für eine Unterführung wären jedenfalls geringer als für eine Nordtangente. Dass die Schließung der Bahnübergänge der „große Wurf“ für die Lösung des Verkehrsproblems sein soll, darf bei objektiver Betrachtung sicherlich bezweifelt werden.