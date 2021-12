Rudi Wartha spielt beim „Tatort“ mit

Lauda. Als Double von Udo Lindenberg ist Rudi Wartha nicht nur in der Region bekannt. Der Laudaer steht mit dem Panik-Rocker häufig gemeinsam auf der Bühne und die beiden verbindet eine Freundschaft. Beim Tatort „Alles kommt zurück“, der am Zweiten Weihnachtsfeiertag (26. Dezember) um 20.15 Uhr im Ersten ausgestrahlt wird, sind beide zu sehen. Kommissarin Lindholm steht in der Folge „Alles kommt zurück“ von Regisseur Detlev Buck unter Mordverdacht. Die Tatort-Folge mit Maria Furtwängler führt Kommissarin Charlotte Lindholm wegen einer privaten Angelegenheit von Göttingen nach Hamburg, um sich im Hotel „Atlantic“ heimlich mit einem Mann zu treffen. Doch der ist tot, als sie ankommt – und Charlotte Lindholm dringend tatverdächtig.

War der Mörder einer der Udo-Lindenberg-Doppelgänger, die gerade wegen eines Castings das Hotel bevölkern? Einer dieser Doppelgänger ist Panik-Pate Rudi Wartha aus Lauda. Und natürlich ist auch Udo Lindenberg mit von der Partie.

Rudi Wartha vor dem Hotel „Atlantic“ in Hamburg. © Rudi Wartha

Tatort-Titelsong ist übrigens das Lied „Kompass“ von Lindenberg. Im Video ist Rudi Wartha ebenfalls zu sehen. dib