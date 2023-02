Rootzen-Nachwuchs gab in Oberlauda den Ton an

Oberlauda. Der Nachwuchs gab am Fasnachtsdienstag bei den Rootzen in Oberlauda eindeutig den Ton an. Jannik Bamberger hatte dabei nicht nur die Aufmerksamkeit, sondern auch die Lacher auf seiner Seite.

„Kinder auf die Bühne!“, das war eigentlich nur eine rhetorische Aufforderung, denn diese wurde am Fasnachtsdienstag bei den Rootzen in Oberlauda ohnehin durchgehend von ihnen bevölkert. Ob in der Bütt, in einer der Garden oder einfach nur so zur Gaudi: die Kinder standen einen ganzen Nachmittag lang im Mittelpunkt und nahmen dies auch als selbstverständlich hin.

Dreistündiges Programm

Zusätzlich zu Kinder-, Jugend- und Prinzengarde der Narrengesellschaft Oberlauda, dem Kindergarten und der Juniorengarde aus Grünsfeld sowie dem Elferrat wurde das dreistündige Programm ausschließlich vom Nachwuchs bestritten.

Am Anfang gab es Schokolade für alle und nach dem gemeinsamen Einzug mit dem Prinzenpaar (Prinzessin Petra II. und Prinz Jörg I.) führten Präsident Holger Ebert und sein Sohn Jonah durch den närrischen Nachmittag.

Auf dem Programm stand natürlich wieder eine Doppelbütt des Präsidenten und seines Sohnes. Einmal mehr prallten dabei sprichwörtlich Generationen aufeinander.

Vierjähriges Tanzmariechen

Mit dem Tanzmariechen Elise Schulz aus Lauda startete schließlich das Programm. Das vierjährige Mädchen legte die Messlatte dann auch gleich sehr hoch. Die Kindergarde der Narrengesellschaft Oberlauda präsentierte danach noch einmal sehr erfolgreich „ihre“ Winterolympiade mit absolut persönlichen Höchstleistungen.

„Peace, not war“

Als Zugabe gab es dann die eindeutige Aufforderung „Peace, not war“, also: Frieden statt Krieg – zu Frieden und Freiheit in der Welt. Danach stand die Bütt den Kindern zur Verfügung. Ob spontan oder vorbereitet, ein kurzer Vierzeiler, ein Stimmungslied oder einfach nur mal den Blick von der Bühne in den Saal genießen, da war alles dabei und Beifall gab es in Hülle und Fülle.

Die Grünsfelder Mädchen interpretierten aus ihrer Sicht das Schachspiel neu und der Kindergarten erzählte singend die Geschichte vom „Ritter und der Prinzessin“ einschließlich eines Tanzes der Prinzessinnen.

Die Jugendgarde der Narrengesellschaft Oberlauda überzeugte nicht nur optisch mit ihrem Marschtanz und die Prinzengarde versprach mit ihrem Schautanz einmal mehr „Drei Wünsche frei“.

Um Nachwuchs bestens bestellt

Jannik Bamberger beschwerte sich in der Bütt anschließend äußerst unterhaltsam über ein Handy, das er partout nicht haben und im Endeffekt nicht mehr hergeben wollte. Die Turner des Elferrates inszenierten dann noch einmal die „Masked Singers“.

Bleibt als Fazit des gelungenen Nachmittags: Volles Programm mit Höhepunkt an Höhepunkt und der Sicherheit, dass es bei den Rootzen um den Nachwuchs bestens bestellt ist. Sie können also beruhigt in die Zukunft blicken.