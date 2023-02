„Rootze“ erobern den Narrentempel

Nach einem Jahr Zwangspause und einer Online-Sitzung wieder eine Fremdensitzung der Narrengesellschaft Oberlauda: Das bedeutete ein voller Saal, eine volle Gästeliste und eine volle Bühne

Oberlauda. „Oh, wie ist das schön“ passte dazu perfekt – Präsident Holger Ebert hatte den „Nabel der Welt“ beim ersten dreifach-kräftigen „Rootze Helau“ in Nullkommanichts im Griff und die Musikkapelle um Dirigent Maximilian Mohr unterstütze ihn dabei kräftig. Der traditionelle Gag der Laudemer Strumpfkappen, deren Präsident Stefan Schulz war nach eigener Aussage nicht gut drauf, konzentrierte sich natürlich auf das für ihn aus Lauda importierte Prinzenpaar. Bei den aufgezählten Verdiensten um die nachbarliche Zusammenarbeit in den vergangenen elf Jahren wäre es ihm noch gelungen, bei den Rootzen ein paar Strumpfkappen undercover zu platzieren.

Für Prinzessin Petra II. und Prinz Jörg I. (Zwirner) war ein Traum Wirklichkeit geworden und in ihrer Proklamation bestätigten sie das auch.

Mit einem sportlichen Höhepunkt startete das Programm. Das Königshöfer Tanzmariechen Ira Jonas begeisterte das Publikum mit seinem lupenreinen Tanz, da fehlte kein Schwierigkeitsgrad und die erste Zugabe des Abends war fällig.

Kein Blatt vor den Mund nahmen die Ex-Stadträte Kurt Breitenstein und Werner Kilb. Ob die für sie nicht so ganz nachvollziehbare Kommunalpolitik im Rathaus, die Konstellationen Kirche und Glaube, Gesundheit und Hygiene, Friday for Future, Reichsbürger und Querdenker oder die Außenpolitik: Überall entdeckten sie Fehler, auch wenn viele davon in Oberlauda keine Chance haben, hier kochen die Rootzen ihr eigenes Süppchen. Die Angst vor den Russen hält sich auch in Grenzen: die bleiben bei einem eventuellen Vormarsch ohnehin bei den vielen Baustellen in Lauda hängen.

Winterolympiade in Schneehausen: Die Kindergarde hatte es sportlich und inhaltlich drauf. Ob Biathlon, Eishockey, Bob oder Skispringen, überall hagelte es Spitzenergebnisse. Der olympische Gedanke gipfelte im Aufruf „Peace not war“.

Die beiden Auguste Benni Ambach und Fabian Bayer hinterfragten den Partnerschaftsgedenkstein am Laudemer Rathaus. Warum sollte es ähnliches nicht auch in Oberlauda geben? Ihnen schwebte eine etwas vergrößerte Skulptur mit ihrem und des Präsidenten Konterfei im Stile des Mount Rushmore vor, müsse nur noch der Antrag gestellt werden.

Die Jugendgarde der Rootzen im neuen Kostüm, die Nähte praktisch noch ganz heiß, und die Mädchen trotzdem schon ganz in ihrem Element: Ihr Marsch begeisterte das Publikum und die Zugabe durfte nicht fehlen.

Nichts los in der Welt, Corona allerorten, aber in Oberlauda tut sich was. Im Orden wurde dies auch verewigt. Das kleine Dörfchen hat sich erfolgreich sein eigenes Veranstaltungsprogramm zusammengestellt und in Messing eingraviert. Wie es dazu kam, zeigte ein Videoclip mit dem Rootz Mohrle im Mittelpunkt. Der Schautanz der Grünsfelder Garde war spritzig und kunterbunt, die Tänzerinnen durfte nicht ohne die Zugabe die Bühne verlassen.

Den zweiten Teil der Sitzung eröffneten die Säüboochklopfer mit ihrer Guggenmusik. Die Jagsttal Rebellen aus Krautheim präsentierten sich als Suppenköche und Pizzabäcker und zeigten dabei ungeahnte tänzerische Qualitäten. Zum Nachtisch gab es eine Zugabe.

Die WM in Qatar und Bürgermeister Lukas Braun, das Lied „Layla“ und ein Hightech-WC in Lauda – die Themen der Amigos waren breit gestreut. Als Scheichs verneigten sie sich weder nach Osten (Lauda) noch nach Westen (Heckfeld), sie verneigten sich vor dem Publikum. Bürgermeister Braun durfte auf der Bühne miterleben, was ihn, am Beispiel seiner Vorgänger, in Zukunft in Oberlauda erwartet. Da beschäftigten sie sich nach ihrer erfolglosen Klebeaktion nach dem Vorbild der „Letzten Generation“ lieber mit Layla (Stefan Mohr) und ernteten eine Rakete. Die Prinzengarde Oberlauda überzeugte mit dem Schautanz tänzerisch, musikalisch und optisch. Beim Titel „Drei Wünsche frei“ wurden alle erfüllt und das Publikum war begeistert. Die Mädchen hatten ihren Auftritt selbst einstudiert.

Volapük Helmut Schmitt bleibt nichts verborgen. Von Corona über FV-Turnern bis zum Meistertrunk in Zigarettenform als Touristenattraktion nahm er einiges aufs Korn.

„Thomas Gottschalk“ und „Michelle Huntziger“ präsentierten die Masked Singers. Bei der Demaskierung entpuppten sich die Mitwirkenden als Ballett des Elferrates. Von der Zugabe Macarena war der Saal war begeistert. Zu „So ein Tag“ und „Rootze Helau“ endete die erste Fremdensitzung nach Corona mit der Gewissheit, nichts verlernt zu haben. erha