Rollerfahrer widersetzte sich bei Gerlachsheim seiner Festnahme

Gerlachsheim. Polizeibeamten des Polizeireviers Tauberbischofsheim fiel am Montag gegen 23 Uhr auf dem Radweg zwischen Gerlachsheim und Grünsfeld ein Motorroller mit zwei Personen auf, welcher mit überhöhter Geschwindigkeit fuhr. Nachdem der Roller kontrolliert werden sollte, missachtete der Fahrer die Anhaltesignale und flüchtete. Nach kurzer Zeit sprangen beide Personen vom Roller ab und setzten ihre Flucht zu Fuß fort. Als der Fahrer des Motorrollers eingeholt werden konnte, nahm dieser ein Rundholz in die Hand und bedrohte einen Beamten. Nachdem daraufhin der Einsatz von Pfefferspray angedroht wurde, ließ dieser das Rundholz fallen und setzte seine Flucht fort. Der Fahrer konnte jedoch nach wenigen Metern eingeholt und festgenommen werden. Hierbei griff er in Richtung des Halses des Polizeibeamten, packte diesen am Kragen und rang ihn zu Boden. Nur durch die Unterstützung einer weiteren Beamtin konnte der Angriff beendet werden. Nach einer Überprüfung der Personalien kam heraus, dass der 24-jährige Fahrer des Motorrollers keine Fahrerlaubnis besitzt. Des Weiteren nahmen die Beamten Marihuanageruch wahr, weshalb der 24-jährige Fahrer die Polizisten ins Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe abgeben musste. Er muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

