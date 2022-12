Roland Stein bleibt Vorsitzender

Königshofen. In der Mitgliederversammlung der Bürgerinitiative Pro Königshofen erfolgte die routinemäßige Neuwahl des Vorstands.

Bürgermeister Dr. Lukas Braun eröffnete die Diskussionsrunde mit dem Hinweis auf aktuelle Probleme, die Königshöfer Bürger bewegten. Er wies darauf hin, dass sich in den letzten Jahren viel getan habe: So sei man bei der Beseitigung des Doppelbahnübergangs auf einem guten Weg in Richtung einer Vorentwurfsplanung. Im kommenden Frühjahr werde das Regierungspräsidium wohl über eine Vorzugsvarianteentscheiden. Da es sich um einer Maßnahme nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz handele, sei die Finanzierung Sache von Bund und Bahn.

Der Bürgermeister machte deutlich: Es sei für alle Beteiligten klargewesen, dass etwas geschehen müsse. „Wir haben überall – beim Bund und beim Regierungspräsidium – offene Türen eingerannt.“ Denn zwei Bahnübergänge in solch dichter Abfolge seien in Baden-Württemberg ebenso einzigartig wie die hohenSchließzeiten der Schranken.

Zur Situation des Einzelhandels erläuterte Dr. Braun, dass sich durch die geplante Teilfortschreibung des Regionalplans möglicherweise für Königshofen positive Änderungen ergeben. Diese könnten mittelfristig die Ansiedlung eines Lebensmittelmarkts für die Nahversorgung erleichtern.

Ausführlich und präzise beantwortete Dr. Braun weitere Fragen der Anwesenden, wie die zukünftige Nutzung des ehemaligen Obi-Areals und die Duldung ständig parkender Lkw auf der Zufahrtsstraße zum Turmberg vor dem Grundstück Inast. Angesprochen wurden auch die zu erwartenden sehr hohen Kosten der Wasserversorgung sowie die Sanierung der Tauber-Franken-Halle, die „auf absehbare Zeit nicht finanzierbar“ sei. Schulen und Kindergärten hätten im Moment Vorrang im städtischen Investitionsprogramm, was sich in den Jahren 2023 und 2024 auch beim Kindergartenneubau in Königshofen bemerkbar machen werde.

Im weiteren Verlauf gedachte man mit einer Schweigeminute der seit der letzten Mitgliederversammlung verstorbenen Mitglieder. Anschließend berichtete Roland Stein über wichtige Aktivitäten des Vereins. Viele persönliche Gespräche fanden mit Bürgervertretern statt.

Wegen der Situation des Einzelhandels waren auch einige Vorstandsmitglieder zum Regionalverband nach Heilbronn gefahren, um Regionalverbandsdirektor Klaus Mandel das Problem aus der Sicht der Königshöfer Bürger zu vermitteln. Ebenso war die Problematik der Osttrasse bei einem Termin des Vorstands mit dem Regierungspräsidium in Stuttgart zur Sprache gebracht worden.

Nach dem Werner Sazinger den Kassenbericht vorgetragen hatte, erfolgte auf Empfehlung der Rechnungsprüfer die einstimmige Entlastung des Vorstands. Anschließend wurde die Satzungsänderung mit 2/3-Mehrheit beschlossen: Statt bisher zwei gleichberechtigten Vorsitzenden gibt es künftig nur noch einen und drei Beisitzer. Die Amtszeit des Vorstands wurde auf drei Jahreverlängert.

Die Neuwahlen ergaben: Vorsitzender: Roland Stein; Rechnungsführer: Werner Sazinger; Schriftführerin Elisabeth Stark; Pressewart: Lorenz Brauneck; Beisitzer Ralf Hermann, Christoph Müller und Manfred Müller. Roland Stein bedankte sich abschließend bei den Mitgliedern für die gute Unterstützung