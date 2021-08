Rohstoffe schwer zu kriegen

Lauda-Königshofen. Ein ehemaliger Schweinestall in der Bahnhofstraße 3 in Lauda – zwischen Kugelgraben und dem Verkehrsdurchlass am Wörth – wurde einst zur Keimzelle der Firma Bohlender. Noch heute erinnert die kleine Emailletafel mit der Aufschrift „Adam Bohlender, Kunst- und Bauschlosserei“ an die Ursprünge des heute global erfolgreichen Familienunternehmens, das sich auf die Verarbeitung von Hochleistungskunststoffen spezialisiert hat. Bürgermeister Dr. Lukas Braun und Fachbereichsleiterin Sabine Baumeister haben den Geschäftsführer Volker Bohlender im Rahmen der städtischen Wirtschaftsförderung besucht.

„Pragmatisch war die Familie Bohlender schon immer“, schmunzelt der Sohn des Gründers, Volker Bohlender. An seinem Vater schätzte er die Professionalität und den unermüdlichen Arbeitseifer, vor allem aber seinen unternehmerischen Weitblick. Seit 1997 ist Volker Bohlender Geschäftsführer der Bohlender GmbH, die den zwischenzeitlichen Firmenstandort im Bischofsheimer Weg 2002 an den Grünsfelder Waltersberg verlagert hat. Die stattliche Produktpalette des Unternehmens umfasst rund 40 000 verschiedene Artikel – von der Rührwelle bis zum Abluftfilter. Das beständige Wachstum der Firma ist das Ergebnis harter Arbeit. Deshalb ist der Geschäftsführer auf seine rund 70 Mitarbeiter stolz. Den aktuellen Schwierigkeiten bei der Rohstoffbeschaffung könne man dadurch begegnen, dass man sich frühzeitig ein umfangreiches Lager angelegt hat, doch je länger die Knappheit anhält, umso schwieriger werde es. Dass man sich wieder auf Fachmessen präsentieren dürfe, bezeichnet er als überfällig. Als Stadtrat zwischen 2004 und 2014 hob er die Bürgerstiftung aus der Taufe. Bürgermeister Braun und Fachbereichsleiterin Baumeister bedankten sich für das erfolgreiche unternehmerische und gesellschaftliche Wirken von Bohlender. Besonders freut es den Geschäftsführer, dass die dritte Generation in den Startlöchern steht. stv