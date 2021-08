Robert Messer-Peti gewählt

Lauda-Königshofen. Robert Messer-Peti, Mediziner und derzeit in der finalen Phase seiner Facharztausbildung, ist neues Vorstandsmitglied der FDP Lauda-Königshofen. Bei seiner jüngst Sitzung haben ihn die Mitglieder des Stadtverbandes einstimmig zum neuen Schriftführer gewählt, so Stadtverbandsvorsitzender Kurt Breitenstein. Der 33-jährige Messer-Peti wohnt in Königshofen und studierte Medizin an der Universität Leipzig. Seine berufliche Laufbahn begann er 2016 als Assistenzarzt für Urologie in an einem Lehrkrankenhaus der berühmten Berliner Charité. Seit März ist der angehende Urologe in Bad Mergentheim beschäftigt und möchte sich vermehrt auch politisch in und für seine Wahlheimat einbringen.

Als Mitglied des Landesfachausschuss für Soziales-, Gesundheits- und Gesellschaftspolitik will er sich zudem für eine Stärkung des Gesundheitssystems gerade auch im ländlichen Raum einsetzen. Das Personal im Gesundheitswesen soll laut Messer-Peti deutlich mehr Anerkennung und Respekt erhalten.

Auf lokaler Ebene möchte er sich aktiv an der seit Amtsantritt des neuen Bürgermeisters Dr. Braun eingeschlagenen Entwicklung hin zu einer Stadtentwicklungspolitik, welche auf wirtschaftliche Innovationen, einer nachhaltigen Verkehrsentwicklung und Umweltschutz basiere einsetzen. Neben dem Blick auf die im September bevorstehenden Bundestagswahl legen man den Grundstein für die im Jahr 2024 stattfindenden Kommunalwahl- und Gemeinderatswahlen, unterstrich FDP-Stadtverbandsvorsitzender Kurt Breitenstein.

Der Stadtverband Lauda-Königshofen hat am 10. September um 19 Uhr bei einer öffentlichen Veranstaltung im RebGut Lauda den FDP-Bundestagskandidaten Timo Breuninger zu Gast. Zudem wird als Gastreferent der aus Oberlauda stammende Biologe und Volkswirt Prof. Dr. Ditmar Hilpert über das Zusammenspiel von Natur und Ökonomie unter dem Titel „Sind Tiere die besseren Manager’’ sprechen. Die interessierte Öffentlichkeit ist willkommen.

