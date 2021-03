Die Impfkampagne zur Eindämmung der Corona-Pandemie ist schleppend angelaufen. Doch schon jetzt wird über die Einführung eines digitalen Impfausweises debattiert. Eine gute Idee?

Odenwald-Tauber. Österreichs Kanzler Sebastian Kurz ist ein großer Verfechter eines solchen digitalen Dokuments. Und auf EU-Ebene scheinen die Beratungen bereits ein gutes Stück vorangekommen zu sein, wie der jüngste Digital-Gipfel der 26 Mitgliedsstaaten gezeigt hat. In weniger als drei Monaten könnte wohl eine solche App für das Smartphone entwickelt werden.

Kritische Mehrheit

Via nicht repräsentativer Facebook-Umfrage wollten die FN von ihren Usern wissen, wie sie einen solchen digitalen Impfpass einschätzen. Um es vorwegzunehmen: Die überwiegende Mehrheit des Votings steht dem eher kritisch gegenüber.

Recht pragmatisch sieht das Ganze ein Nutzer: „Ich brauche so ein Ding nicht, habe einen Impfausweis, der schon 30 Jahre alt ist. Mir reicht es, wenn es da drin steht.“ Ein anderer befürchtet, dass diese App eventuell nach Einführung nicht auf allen Mobiltelefonen funktionieren könnte. Zudem gebe es viele ältere Menschen, die mit dem Smartphone nur schwer zurechtkämen. „Ich persönlich würde eine Dokument im Scheckkartenformat bevorzugen.“ Und ein völlig anderer Gesichtspunkt wird angeführt: „Spätestens wenn es um den Urlaub geht und man in einigen Gebieten der Erde geimpft sein muss, kommen diese Impfgegner“ an , denn der Deutschen liebstes Kind sei der Urlaub.

Ein Nutzer zeigt sich dahingehend überzeugt, dass klar ersichtlich sei, was mit solch einem Ausweis erreicht werden soll: „Man will wieder eine Zweiklassengesellschaft errichten.“ Dem steht eine völlig konträre Meinung gegenüber: Es müsste ganz anders angegangen werden. „Warum noch eine Impfkarte, wenn jeder ein Impfbuch hat? Warum gibt es keinen EU-einheitlichen Impfpass für Menschen, wie es bereits bei Tieren der Fall ist?“ In den Augen dieses Voting-Teilnehmers „ist alles nicht richtig durchdacht und ein Schnellschuss“.

„Moralisch total falsch“

Ein Nutzer sieht in dem digitalen Impfpass deutliche Einschränkungen für zahlreiche Bürger – ein anderer geht noch weiter: „Der Spalt zur Zweiklassengesellschaft wird immer enger.“ Dies ergänzt ein weiterer mit den Worten „Privilegien auf diesem Wege zu erhalten, ist moralisch total falsch.“

„In Deutschland gibt’s weitaus andere Sorgen“, begründet ein an der Umfrage Mitwirkender seine ablehnende Haltung. Anstatt solch eine Impfkarte einzuführen, sollten sich die Verantwortlichen um jene Menschen kümmern, die durch die aktuelle Situation ihre Arbeit verloren haben, oder um die Kinder, die häuslicher Gewalt ausgesetzt sind. „Wenn ich eine Impfung brauche, um in den Urlaub zu fahren, ist das für mich Zwang. Noch bestimme ich, was ich mir spritzen lasse und was nicht. Die Würde des Menschen ist unantastbar“, ist einem weiteren Statement zu entnehmen.

Ein User nennt die Situation „etwas fragwürdig“. Die Regierung bekomme derzeit nicht genügend Impfstoff für alle. Warum werde jetzt schon über solch einen digitalen Impfpass diskutiert? Es ist in den Posts dieses Votings auch der Begriff „Erpressung der Leute“ gefallen.

In eigentlich längst vergessene Zeiten fühlt sich ein Nutzer erinnern: „Jetzt machen wir mal schön wieder eine Mauer quer durch Deutschland – auf die eine Seite kommen die Geimpften, auf die andere die nicht Geimpften.“ Er sehe die Gefahr, dass die Menschen sich wegen des Virus’ nicht mehr so frei bewegen könnten, wie sie es wollten.

Bei der gesamten Diskussion werde vergessen, dass sich manche aufgrund von Erkrankungen gar nicht impfen lassen könnten. Sollten solche Menschen zum Beispiel nicht reisen dürfen, wäre dies ein Fall von Diskriminierung, findet ein Diskutant.

Einer der zahlenmäßig sich in der Minderheit befindlichen Befürworter-Fraktion führt an: „Wieso soll jemand, der geimpft ist, nicht zum normalen Leben zurückkehren dürfen?“ Die Einschränkungen sollten für Geimpfte aufgehoben werden – sofort. Als Grund nennt er Studien, die in Israel getätigt worden seien, und aus denen hervorgehe, dass das Coronavirus im Anschluss an eine Impfung wohl auch nicht mehr übertragen werden könne.

In eine ähnliche Richtung geht eine andere Ansicht: „Man sollte den Impfpass allgemein digitalisieren. Da passen alle Daten drauf, alle Impfungen sind ersichtlich und man muss dieses Heft nicht ständig mittragen.“

„Es tut in der Seele weh“

„Wir reden hier über Grundrechte, als wenn es Bonbons sind“, so abschließend ein User. Ob nun geimpft oder nicht, es seien jene Grundrechte, die jedem zustünden. „Es tut in der Seele weh zu sehen, wie die Gesellschaft immer weiter gespalten wird. Nur noch dafür oder dagegen . . .“