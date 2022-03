RIS Königshofen: Am 31. März ist Schluss

Königshofen/Main-Tauber-Kreis. Der Regionale Impfstützpunkt (RIS) des Main-Tauber-Kreises in der Tauber-Franken-Halle in Königshofen wird am Donnerstag, 31. März, zum letzten Mal geöffnet sein und danach seine Pforten schließen. Auch die festen Impfstationen an den Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) der BBT-Gruppe in Bad Mergentheim, Tauberbischofsheim und Wertheim werden ab Freitag, 1. April, nur noch sehr eingeschränkt geöffnet haben.

Nachfrage deutlich gesunken

„Die Nachfrage nach Impfungen ist in den vergangenen Wochen sowohl im RIS als auch an den festen Impfstationen deutlich zurückgegangen. Die aktuelle Nachfrage an Impfungen kann in den Regelstrukturen der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte abgedeckt werden“, sagte Erster Landesbeamter Florian Busch, der auch Leiter des Corona-Arbeitsstabes im Landratsamt ist.

Wer am Donnerstag seine Erst-Impfung im RIS erhalten hat, kann seine Zweit-Impfung am Donnerstag, 31. März, rechtzeitig vor Schließung des RIS auch noch dort bekommen. Alle Personen, die ihre Erst-Impfung im RIS danach erhalten, benötigen für ihre Zweit-Impfung eine andere Anlaufstelle, etwa eine Corona-Schwerpunktpraxis.

Das RIS hat noch bis einschließlich Donnerstag, 31. März, immer donnerstags bis sonntags jeweils von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Impfungen sind mit und ohne vorherige Buchung möglich. Impfungen mit dem Vakzin von Novavax können nur nach vorheriger Terminbuchung unter www.main-tauber-kreis.de/impfen vorgenommen werden. Für die Impfung im RIS sind der Personalausweis, das gelbe Impfbuch und die Versichertenkarte mitzubringen. Es besteht die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske. Das Medizinische Versorgungszentrum der BBT-Gruppe in Bad Mergentheim (Praxis Dr. Hoch, Uhlandstraße 7, Gelände des Caritas-Krankenhauses) bietet am Samstag, 9. April, Erst-Impfungen mit den Impfstoffen von Novavax, BioNTech/Pfizer und Moderna an. Die Zweit-Impfung ebenfalls mit diesen Impfstoffen, wird am Samstag, 30. April, stattfinden.

