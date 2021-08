Respekt für andere

Königshofen. Nach den Anschlägen gegen jüdische Einrichtungen, nach Angriffen gegen ausländische Mitbürger, nach körperlichen und verbalen Attacken auch im Fußballsport und jüngst bei der Tour de France mit rassistischem Hintergrund, war bei der Jahreshauptversammlung des SV Königshofen der eindeutige Wille zu spüren, dass sich alle Mitglieder vehement und mit Nachdruck diesen Tendenzen entgegenstellen. Martin Michelbach, sportlicher Leiter des Vereins, brachte es in seinem Bericht auf den Punkt: „Wir sind Fußballer, wir sind Messestädter und wir sind vor allem weltoffen und tolerant!“

Wurzeln liegen wo anders

Seit Jahrzehnten gehören dem Verein viele Mitglieder an, die ihre Wurzeln in anderen Erdteilen haben, als Migrantenkinder hier aufgewachsen oder als Flüchtlinge nach Königshofen gekommen sind. „Bei uns spielt die Hautfarbe keine Rolle, wir respektieren andere Weltanschauungen und haben kein Problem damit, wenn unterschiedlichste Religionen zusammenkommen. Am Ende tragen alle das gleiche Trikot, nur das zählt und die Spieler sind das bunte Gesicht unseres Vereins“, so Martin Michelbach. Inzwischen hat der SVK bei unterschiedlichen Aktionen diese Haltung klar und konsequent vertreten und dafür auch von vielen Seiten Lob und Anerkennung erhalten.

Die Vermittlung des „Spirits“ ist auch eine der wichtigen Aufgaben, die Hauptjugendleiterin Daniela Neckermann ihren über 100 Kindern und Jugendlichen mit auf den Weg gibt. Dabei zeigt sie und ihre Trainerkollegen den Kids anhand praktischer Beispiele und Berichten aus den Medien, dass es eben nicht selbstverständlich ist, alles, was man sich wünscht, immer griffbereit vorzufinden. Das hinterlässt bei den Jugendspielerinnen und -spielern Eindruck und so konnten schon zahlreiche Spenden zusammengetragen werden, um Menschen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, zu helfen und eine Freude zu bereiten.

Die Unterstützung des Tafelladens Lauda-Königshofen, die Teilnahme an der Laufaktion der Würzburger Kickers und die Unterstützung der Opfer der jüngsten Flutkatastrophe belegen dieses Engagement konkret. Mit der Präventionsmaßnahme „Kinder stark machen“ werden dem SVK-Nachwuchs die verheerenden Folgen jeglichen Konsums von Suchtmitteln vor Augen geführt. Das zeige, so Michelbach, nachhaltige Wirkung.

Jugend mit dabei

Schließlich war auch die Jugendabteilung bei der Kampagne „Nie wieder“ mit dabei, bei der es darum geht, ein deutliches Zeichen gegen Rassismus und jegliche Form von Diskriminierung zu setzen.

„Weil unsere Kinder und Jugendlichen vorgelebt bekommen, wie die SVK-Familie über alle Altersschichten, Religionen und unterschiedliche Hautfarben zusammenhält, haben unsere Nachwuchstrainer und Be-treuer in Griffweite ein positives Beispiel, mit dem auch ihre Schützlinge etwas anfangen können“, zeigte Martin Michelbach den Weg auf.

Das soziale und gesellschaftliche Engagement des SVK und seiner Jugendabteilung wurde bei der Versammlung auch von Bürgermeister Dr. Braun gelobt: „Hier wurde die fußballlose Zeit genutzt, um sich noch mehr als sonst bereits üblich, für andere einzubringen. Das verlangt“, so das Stadtoberhaupt, „sehr viel gelebtes Ehrenamt und Bereitschaft, Freizeit zu opfern.“ isch