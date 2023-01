Respekt-Coaches – eine nachhaltige Kooperation

Lauda-Königshofen. Das Respekt-Coaches-Programm des Bundesfamilienministeriums unterstützt die Schüler des Martin-Schleyer-Gymnasiums und der Gemeinschaftsschule seit März 2022 dabei, sich in einer pluralen und demokratischen Gesellschaft zu orientieren, ihre eigenen Positionen zu entwickeln und selbstbewusst zu vertreten. Getragen wird das Programm im Kreis seit Dezember 2021 durch den Jugendmigrationsdienst (JMD) des DRK-Kreisverbands Tauberbischofsheim. Als Respekt-Coach plant Theresa Reichenberger die Gruppenangebote für das Martin-Schleyer-Gymnasium und die Gemeinschaftsschule Lauda-Königshofen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gegenseitiges Zuhören

Durch gegenseitiges Zuhören, den Austausch von Argumenten und das Schaffen von positiven Erfahrungen wird ein respektvoller Umgang miteinander vermittelt. Daher auch der Leitspruch „Lass uns reden! Reden bringt Respekt.“ Im Zentrum des Programms stehen Gruppenangebote für Schüler, die gemeinsam mit ausgewählten Trägern der politischen Bildung umgesetzt werden. Mit verschiedenen Gruppenangeboten wurden seit März 2022 an beiden Schulen knapp 400 Schüler unterschiedlicher Jahrgangsstufen erreicht.

Lernen muss Spaß machen

In der Schule geht es um mehr als nur Zahlen, Buchstaben und Formeln. Damit Lernen gelingt und auch Spaß macht, ist ein gutes Miteinander ganz wichtig. Um dieses Miteinander zu stärken, setzten sich die vier siebten Klassen des Gymnasiums an jeweils einem Schultag in der ersten Maiwoche genau damit auseinander. Das Sozialkompetenztraining wurde mit dem Träger „Gain Experience“ am Sportplatz des Gymnasiums umgesetzt. Durch verschiedene Kooperationsübungen spürten die Schüler gemeinsam, was gelungenes Teamwork ausmacht.

Mehr zum Thema Matthias-Grünewald-Gymnasium Die Gemeinschaft als bestes Schutzschild stärken Mehr erfahren Faszination Technik Schüler entdecken Berufsbilder mit Zukunft Mehr erfahren

Die zweite Hälfte des Workshops wurde mit „Jugger“ abgerundet – einer Trendsportart, die nur mit Teamgeist und Fairness funktionieren kann. Auch die drei neunten Klassen der Gemeinschaftsschule verbesserten ihren Klassenzusammenhalt mit diesem Teamspiel.

Die Schüler der achten Klasse der Gemeinschaftsschule warfen einen Blick hinter die Instagram-Fassade von Influencern, Models und Promis. Dank anschaulicher Beispiele und konkreter Denkanstöße wurde den Schülern ein anderer Blick auf die sozialen Medien eröffnet, der ihnen helfen soll, sich mit deren Mechanismen kritisch auseinanderzusetzen und einen persönlichen Abstand zu ihnen zu entwickeln.

Kurz vor den Sommerferien gab es die Möglichkeit für Schüler der Kursstufe des Gymnasiums an dem Workshop „Ich bin kein Rassist, aber…“ teilzunehmen.

Der Bildungsträger „Schwarze Schafe“ beleuchtete das Thema Rassismus als gesellschaftliches Machtverhältnis. Es wurde unter anderem besprochen, wie Rassismus im Alltag wirkt, wie man ihn erkennt und damit umgehen kann. Ein durchdachter Methodenmix aus Inputphasen, Gruppendiskussionen, soziometrische Aufstellungsübungen und Kleingruppenarbeit zeichnete den Tag aus.

Referent Modou Diedhiou nahm während des Workshops auch immer wieder Bezug auf seine ganz persönlichen Erfahrungen mit Rassismus.

Voller Kreativität

Für die drei sechsten Klassen startete die Schule nach den Sommerferien mit einigen Tagen voller Kreativität. Mouna Bouafina aus Stuttgart, die mit ihrer Initiative „Gute Wolke“ Kindern und Jugendlichen neue Erfahrungsräume eröffnen will, entführte die Schüler in die Welt der Graffiti-Kunst.

Ziel der Workshops war es, dass die Schüler sich mit dem Thema „Respekt“ auseinandersetzen und dann eine eigene Leinwand dazu gestalten. Mouna Bouafina schaffte es mit Leichtigkeit, die Kinder zu begeistern und mit ihrer empathischen Art an das Thema und die Kunst des Graffiti-Sprayens heranzuführen.

Die individuellen Ergebnisse geben den Klassenzimmern jetzt einen coolen Stil und dienen in diesem Schuljahr den Klassen als sichtbarer Anker für ein respektvolles Miteinander.

In einer weiteren Projektwoche für die sechsten Klassen hatten die Schüler die Möglichkeit, sich mit den Themen Freundschaft, (Cyber-) Mobbing, Gruppenzwang und übler Nachrede zu befassen. Die gemeinnützige Organisation Creative Change bot ein Programm an, das theaterpädagogische Arbeit, politische Bildung, kollegiale Fallberatung und Konfliktmediation verbindet.

Theaterszene zum Einstieg

Als Einstieg begann jeder Workshop mit einer Theaterszene zum Thema, welche in einem realitätsnahen Dilemma endete. Die Kinder tauschten sich im Anschluss über die Szene aus und berieten gemeinsam über Handlungsmöglichkeiten, welche den Konflikt lösen könnten. Die gesammelten Lösungsmöglichkeiten wurden direkt und aktiv im partizipativen Theater erprobt, indem die Schüler in die Rolle der Protagonistin oder des Protagonisten schlüpften. Abschließend wurde demokratisch entschieden, wie man künftig mit ähnlichen Problemen im Schulalltag umgehen möchte. In unterschiedlichen pädagogischen Übungen wurden die Themen im Anschluss vertieft.

Klassenzimmer glühen

Der Rapper Danny Fresh brachte die Klassenzimmer der Gemeinschaftsschule mit seinem mobilen Tonstudio zum Glühen. Er zeigte den Schülern der siebten Klassen, dass Rap mehr sein kann als ständiges Ghetto-Gangster Gerede. „Rappen – aber mit Respekt“ ist sein Motto.