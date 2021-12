Reparatur an Signalanlage begonnen

Lauda. Bedingt durch die Kontaktbeschränkungen während der Corona-Krise mussten die Jahreshauptversammlungen 2020 und 2021 der Interessengemeinschaft der Dampflokfreunde Lauda ausfallen. Der Vorstand entschloss sich deshalb, allen Freunden und Gönnern dennoch einen Tätigkeitsbericht zu geben, denn die Aktivitäten rund um die Lok liefen auch während der Pandemie eingeschränkt weiter.

Während 2019 noch Anfang August der Tag der offenen Dampflok und im Oktober 2019 der Helferausflug nach Nürnberg mit Besuch des DB-Museums anstand, kamen dann auch die Aktivitäten der Dampflokfreunde 2020 nach dem Silvesterpfeifen coronabedingt zunächst erst einmal vollständig zum Erliegen.

Da der Zahn der Zeit aber an der Signalanlage am Dampflokdenkmal nagte, nutzte Vorstandsmitglied Udo Gehrig die kontaktlosen Monate zu einer umfangreichen Reparatur. Die nicht mehr funktionierende Stellanlage wurde freigelegt und die Umlenkrollenträger mussten neu befestigt werden. Zwar sind die Seilzüge jetzt wieder einsatzfähig, doch immer noch schwergängig. Die Arbeiten werden deshalb 2022 fortgesetzt.

Nachdem kurz vor Corona das Schrankengitter auf der linken Seite der Lokanlage instandgesetzt wurde, erstrahlt nun seit 2020 auch die rechte Seite wieder in neuem Glanz.

Anerkennung zollt der Vorstand, der sich während der Pandemie zu einigen Sitzungen im Freien an der Lok traf, in seinem Tätigkeitsbericht der Stadtverwaltung Lauda-Königshofen. Sie kam ihren Verpflichtungen als Besitzerin der Lok wieder nach. So pflegt der Bauhof jeweils Anfang August einen Teil der Außenanlage und schneidet die Heckeneinzäunung zurück. Für die Anlage hinter der Einzäunung – also die Lok selbst, das Gleisbett, sämtliche technische Anlagen sowie ein kleines Rasenstück – zeichneten die Dampflokfreunde erneut in Eigenregie verantwortlich.

Die Kasse der Interessengemeinschaft wurde sowohl im März 2020 als auch im März 2021 von den beiden Kassenprüfern Rudolf Braun und Jochen Münzer geprüft. Sie bescheinigten Schatzmeister Rolf Tack jeweils eine einwandfreie Kassenführung. Die Entlastung wird bei der nächsten Jahreshauptversammlung vorgenommen werden, die, falls möglich, im Februar kommenden Jahres stattfinden soll.

Der bisherige stellvertretende Vorsitzende Udo Gehrig schied vor wenigen Wochen aus seinem Amt aus. Als fleißiger Helfer wird er die Arbeiten rund um die Lok auch weiterhin unterstützen. Kommissarisch übernahm für ihn Marco Pelz seinen Vorstandsposten bis zu den Neuwahlen im kommenden Jahr.

Zum Schluss des Tätigkeitsberichts blickt der vierköpfige Vorstand auf anstehende geplante Aktivitäten. So sollen neben der Reparaturfortsetzung der Signalanlage auch die Laufflächen der Räder wieder silbern gestrichen werden. Im Moment planen die Dampflokfreunde wieder einen Tag der offenen Dampflok Anfang August. Zudem ist vorgesehen, die regelmäßigen Stammtischtermine von Dampflokfreunden aus der gesamten Region aufleben zu lassen. Sie mussten ebenfalls seit 2020 eingestellt werden. Während der Adventszeit ziert erneut ein kleines geschmücktes und beleuchtetes Tannenbäumchen die Lok. Die 1976 gegründete Interessengemeinschaft der Dampflokfreunde restaurierte 1978 die alte Dampflok 052 908-1 und stellte sie in unmittelbarer Nähe der Bahngleise als Denkmal auf. Die Instandhaltung und Pflege obliegt nach wie vor der Interessengemeinschaft, die bis heute ein loser Zusammenschluss von ehrenamtlich engagierten Bürgern ist – ohne Vereinsstatus. igddl

