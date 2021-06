Relikte aus der Zeit des „Wirtschaftswunders“

In Königshofen gab es einen besonderen Betrieb: Die Spinnerei Neckermann. Die Gruppe Historisches & Kulturelles wirft einen Blick in die Historie.

Königshofen. Der Gründer der Spinnerei, Hermann Neckermann, stammte aus einer in Königshofen alteingesessenen Familie, die nachweislich seit 1545 das Bürgerrecht besaß. 1692 teilte sich die Familie in zwei Linien auf. Hermann Neckermann war ein Sohn des Kaufmanns Lorenz Neckermann, der in der Hauptstraße einen Kolonialwarenladen betrieb. Dieses Haus musste in den frühen 1970er Jahren dem Neubau der Sparkasse weichen, die zuvor im Rathaus untergebracht war. Von Beruf war Lorenz Neckermann, Jahrgang 1863, Müller aus der „Gebr. Neckermann Stadtmühle“ am Mühlkanal beim Taubertor. Von 1903 bis 1913 übte er das Bürgermeisteramt aus. Er starb 1953, kurz vor seinem 90. Geburtstag.

Sechs Geschwister

Hermann Neckermann hatte sechs Geschwister. Er studierte in Würzburg Betriebswirtschaft und wurde Nachfolger seines Vaters und Mitinhaber des inzwischen auf Textilwaren spezialisierten Geschäfts. Ihn beschäftigte, dass man einen Großteil der Ware für teures Geld von Zwischenhändlern einkaufen und auf die Verkaufspreise entsprechend aufschlagen musste. Er fasste den Entschluss, eine eigene Fabrik aufzubauen und künftig selbst aus Schafwolle Garne zu produzieren, mit denen sich hochwertige Stoffe für Kleidungsstücke herstellen ließen. Der Bau der Fabrikhalle begann 1953 mit etwa 300 Quadratmeter Nutzfläche. Neckermann hat die Jahreszahl mit einem Stock in den noch weichen Betonboden eingeritzt. Dazu kamen ein Büroraum, Sozialräume für die Mitarbeiter und eine kleine Werkstatt. Die Stadt Königshofen gab mancherlei Unterstützung – trotzdem war es für den Firmengründer ein finanzieller Kraftakt.

Mit unterschiedlichen Maschinen (Wolf, Streichgarnkrempel, Ringspinnmaschinen, Spulmaschinen und Ringzwirnmaschine) wurden ab 1954 die etwa 1,80 mal x 1 Meter großen, gepressten Schafwollballen verarbeitet. Den Rohstoff bezog die Firma von Schafzüchtern aus dem fränkischen und schwäbischen Raum. Dazu fuhr der firmeneigene Opel-Blitz über die Jahre viele Tausend Kilometer, oft nach Helmbrechts in Oberfranken und auf die Schwäbische Alb nach Hechingen und Burladingen.

Durch die verwandtschaftliche Beziehung zum Opelhändler Adelmann hatte man das Glück, früh einen eigenen Lastwagen zu besitzen. Schließlich mussten die produzierten Waren der Neckermann & Co. KG – so die Firmierung in den Anfangsjahren – zur Weiterverarbeitung in die Kleiderfabriken und zu den Textilhändlern gebracht werden. Oft war ihr Ziel dabei Aschaffenburg, wo aus dem Garn hochwertige Kleidungsstücke, besonders Männerhosen und Anzüge, gefertigt wurden. Die nicht gerade leichten Schafwollballen wurden von zwei Männern in den Wolf mit einer großen Trichteröffnung gegeben und dort grob zerteilt, bevor die Krempelmaschinen mit mehr als einem Dutzend unterschiedlich großer Walzen mit rauer Außenbeschichtung die gepresste Wolle weiter auseinanderzogen. Über eine Art Förderband gelangte die Wolle in die Ringspinnmaschine, ehe die einzelnen Fäden, mithilfe einer Spulmaschine, auf konische Spulen gezogen wurden.

Neuer Spulautomat

1967 wurde diese Maschine durch einen etwa 25 Meter langen Spulautomaten ersetzt. Der noch vorhandene Spulautomat der P.I.V. Bad Homburg/Atlas-Mak Maschinenbau Bremen hat auf beiden Längsseiten jeweils 144 Stück, 40 Zentimeter hohe und aus Hartpappe gefertigte Spulen, die bei Vollbetrieb gleichzeitig liefen und von Frauen überwacht und gewechselt wurden.

In der absoluten Hochzeit der Spinnerei, in der inzwischen auf 1200 Quadratmeter Nutzfläche vergrößerten Fabrikhalle, wurde in einem Drei-Schicht-System rund um die Uhr produziert. Bis zu 35 Personen fanden hier Arbeit. Damit war Neckermann einer der größten Arbeitgeber in Königshofen, das ab Mitte der 1950er Jahre als wichtiger Stützpunkt für die Bekleidungsindustrie galt, denn es gab drei weitere Firmen aus dieser Branche.

Während die Näherinnen der Firma Kiefer im Tanzsaal des Gasthauses „Zur Gans“ bei Schallplattenmusik arbeiteten, dürfte es in der Spinnerei deutlich lauter zugegangen sein. Die über Elektromotoren angetriebenen Ketten (ähnlich der Ketten von Motorrädern) und teilweise meterlangen Transmissionsriemen, mit denen die tonnenschweren Walzen und Schwungräder der einzelnen Maschinen in einer Art Produktionsstraße bewegt wurden, lassen heute noch erahnen, welcher Lärmpegel herrschte. Den Strom für die Maschinen bezog man lange vom nahe gelegenen Sägewerk Aeckerle, das über seine Wassermühle am „Insele“ rund um die Uhr elektrische Energie lieferte.

Fünf Jahre nach der Firmengründung wurden die beiden Söhne von Hermann Neckermann aus erster Ehe Geschäftsinhaber, während der Vater als Kommanditist Teilhaber blieb. Sohn Günter war Diplom-Textiltechniker, Sohn Erich hatte eine kaufmännische Ausbildung. In dieser Zeit produzierten noch rund 20 Personen in zwei Schichten Garne, die nach der Weiterverarbeitung für Vorhang- und Möbelstoffe verwendet wurden. Die Söhne entschieden vorwiegend nach betriebswirtschaftlichen Aspekten und weniger „aus dem Bauch heraus“. Dies war mit entscheidend dafür, dass der Firmengründer Hermann Neckermann 1975 ausschied und die Firma in eine OHG umgewandelt wurde.

Konkurrenz aus Asien

Die Konkurrenz aus Asien brachte die deutsche Bekleidungsindustrie inklusive Zulieferer und somit auch die Spinnerei Neckermann in große Schwierigkeiten. Hochwertige Garne aus Schafwolle wurden durch billige Kunstfasern ersetzt. Es zählte in diesem harten Konkurrenzkampf nur noch der Preis.

1981 starb Hermann Neckermann, bereits 1988 auch der ältere Sohn Günter. Die Firma wurde als „Erich Neckermann Spinnerei“ weitergeführt. Noch zehn Mitarbeiter produzierten spezielle Garne, die Neckermann als Autodidakt entwickelt hatte und vorwiegend für technische Anwendungen genutzt wurden. Er tüftelte an der Entwicklung von Glasfasern und Metallfäden, die in die Garne eingearbeitet wurden.

Damit sorgte er über die Grenzen Königshofens hinaus für Aufsehen, denn sowohl die BASF als auch die mit ihr kooperierende Nasa in den USA interessierten sich für die Forschungsergebnisse des Königshöfer Unternehmers. In den „Financial-Times“ in New York wurde über den Stand der Dinge und den Erfinder ausführlich berichtet.

Erich Neckermann stand kurz vor dem Durchbruch, einen nicht brennbaren Stoff zu entwickeln, der für Raumanzüge verwendet werden sollte. Dann starb er überraschend 1998 im Alter von 60 Jahren. Vertreter der BASF und der Nasa erwiesen ihm bei seiner Beerdigung in Königshofen die letzte Ehre.

Mit dem Tod von Erich Neckermann wurde die Firma aufgelöst und etwa die Hälfte der Maschinen verkauft. Die noch verbliebenen Maschinen vermitteln auch heute noch einen beeindruckenden Einblick in die Glanzzeit der Spinnerei Neckermann.

Solche Überbleibsel des „Wirtschaftswunders“, tonnenschwere Apparate und doch im Detail filigran, geschaffen von genialen Erfindern, beeindruckend in jeder noch so kleinsten Komponente: Man ist fast geneigt, den Schalter umzulegen, die „Produktionsstraße“ einzuschalten und die Zeit zurückdrehen zu wollen. Doch sind die übrig gebliebenen Maschinen nur noch Symbole für den Aufschwung und Niedergang der deutschen Textilindustrie im 20. Jahrhundert.