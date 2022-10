Reise durch die Jazzgeschichte

Lauda-Königshofen. Nach zwei Jahren „Corona-Pause“ ist die Barelhouse Jazz Gala endlich wieder zu Gast in Lauda-Königshofen. Großartige Jazz- und Blues-Solisten aus den USA und Großbritannien treten gemeinsam mit Deutschlands Kultband des klassischen Jazz und Swing, der Barrelhouse Jazzband am Freitag, 14. Oktober, um 20 Uhr. In der Aula des Martin-Schleyer-Gymnasiums in Lauda-Königshofen auf.

Seit bald 40 Jahren ist es das erfolgreichste Jazz-Konzertprogramm in Deutschland. Seinen Kern bildet die deutsche Kultband des Hot-Jazz und Swing, die 1953 gegründete Frankfurter Barrelhouse Jazzband. Mit ihr treten im fast dreistündigen Konzert vier Topsolisten aus den USA und Europa auf. Präsentiert wird ein mitreißendes Spektrum der Musikgeschichte von New Orleans und Harlem.

Durch das Programm führt Tourpromoter Dieter Nentwig. Als Solisten treten auf: Joe Gallardo, Posaune (USA), Saxophonist Peter Weniger (Deutschland), Saxophon & Gesang (USA), Stanley Breckenridge, Piano & Gesang (USA) und Bruce Adams, Trompete (GB). Die Barrelhouse Jazzband bietet ein Repertoire von den Klassikern des New Orleans Jazz und des Harlem-Swing, dazu viele eigene, erfolgreiche Kompositionen („Creole Swing“). So entsteht eine Reise durch 100 Jahre Jazzgeschichte. Die Musiker: Reimer von Essen, Bandleader seit 1962, Horst Schwarz, Frank Selten, Lindy Huppertsberg, Roman Klöcker, Michael Ehret, Christof Sänger.

Günter Schifferdecker, ein großer Kenner des traditionellen Jazz, hat im Oktober 1977 diese Musik nach Lauda gebracht. Der damalige Bürgermeister Jürgen Ansel hat Schifferdeckers Idee für eine Jazz-Reihe sehr unterstützt. Nach Schifferdeckers Tod 2003 hat seine Witwe Hanni Schifferdecker, die sehr viel über diese Musik von ihm gelernt hat, die von ihm begründete Reihe „Jazz in der Aula“ weitergeführt. Nach 45 Jahren tritt sie zurück; damit endet die „Ära Schifferdecker“. Doch in der Reihe „Jazz in der Aula“ bleibt das Andenken an die Ära Schifferdecker erhalten. Geplant ist eine Weiterführung von „Jazz in der Aula“ in 2023.