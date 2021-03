Lauda-Königshofen. Mit einem Gottesdienst wurde Diakon Mike Spitschu von der katholischen Seelsorgeeinheit Lauda-Königshofen verabschiedet.

AdUnit urban-intext1

Seit November 2019 war Mike Spitschu aus Heinsheim als Praktikant und nach seiner Weihe als Diakon in Lauda-Königshofen tätig. Am Sonntag wurde er im Gottesdienst verabschiedet, um sich im Freiburger Priesterseminar auf die Priesterweihe im Mai vorzubereiten.

In seiner letzten Predigt in der St. Jakobus-Kirche in Lauda beschrieb Spitschu seine Zeit im Taubertal als eine sehr reichhaltige und bereichernde Zeit.

„Tief beeindruckt“

Im Pfarrhaus und im Seelsorgeteam, aber auch bei den Menschen der Gemeinden in der Seelsorgeeinheit fühlte er sich gut aufgenommen und habe viel mitnehmen können.

AdUnit urban-intext2

„Nach wie vor bin ich tief beeindruckt, wie die Menschen hier in der Seelsorgeeinheit, gemeinsam mit ihren Pfarrern und dem ganzen Seelsorgeteam, Gott suchen und das kirchliche Leben gestalten“, fasst der scheidende Diakon eine Eindrücke am Ende des anderthalbjährigen Einsatzes in der Seelsorge zusammen.

Weg zu den Gläubigen gefunden

Für die Seelsorgeeinheit bedankte sich Pfarrer Stefan Märkl bei Mike Spitschu. Viele markante und tiefsinnige Predigten, zahlreiche Beerdigungen und auch Taufen und Hochzeiten gehörten neben dem Schulunterricht mit den Lehrproben zu seinem Arbeitsbereich, würdigte er.

AdUnit urban-intext3

Aber auch in etlichen persönlichen Begegnungen fand Diakon Spitschu den Weg zu den Herzen der Menschen.

Fröhliche Art

AdUnit urban-intext4

Nicht selten gab es durch seine fröhliche Art auch etwas zum Lachen. So wurde er für viele Menschen zum Seelsorger und Freund, würdigte der Pfarrer Spitschu.Mit einem lang anhaltenden Applaus verabschiedete sich die Gottesdienstgemeinde von ihrem Diakon.

Am Sonntag, 9. Mai, findet in Freiburg die Priesterweihe statt, an Pfingsten und den Tagen danach wird Mike Spitschu dann als neugeweihter Priester wieder für einige Tage in der Seelsorgeeinheit Lauda-Königshofen anzutreffen sein und auch den neupriesterlichen Segen spenden. se