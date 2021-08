Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Absichtserklärung der Mobilfunkanbieter - Gemeinsam soll die Zahl der Funklöcher deutlich reduziert werden – auch in den Kreisen Main-Tauber und Neckar-Odenwald Region Odenwald-Tauber: „Kein Empfang“ bald endlich Vergangenheit?

Nach wie vor gibt es in Deutschland unzählige Funklöcher. In einer konzertierten Aktion wollen die drei großen Mobilfunkanbieter jetzt Abhilfe schaffen – auch in der Region Odenwald-Tauber.