„Regenbogen“ profitiert vom Spießbraten

Gerlachsheim. Sechs befreundete Familienväter aus Gerlachsheim hatten die Idee, den Gerlachsheimer Adventszauber im idyllischen Klostergarten – ein vorweihnachtlicher Höhepunkt im Stadtgebiet Lauda-Königshofens – erstmals mit ihrem Stand „Bratort“ um weitere kulinarische Köstlichkeiten und Getränken zu bereichern.

Überraschte Gruppe

Die Gruppe, bestehend aus Thomas Spang, Christian Lang, Marcel Hübner, Steffen Fünkner, Oliver Grecksch und Andreas Francuz, war total überrascht, wie gut deren angebotener Spießbraten und das vegetarische Chili angenommen wurde.

Klar war von Anfang an, dass diese Aktion uneigennützig sein und der Gewinn aus dem sehr arbeitsreichen Wochenende komplett gespendet werden sollte. Die Region liegt bei den jungen Männern besonders am Herzen, weshalb auch die Elterninitiative Regenbogen in Würzburg gewählt wurde.

Neben dem erwirtschafteten Gewinn stockten die Mitglieder des „Bratort“ die Spendensumme noch auf, so dass eine beachtliche Summe von 2022 Euro übergeben wurde.

Aktion gelobt

Den Spendenscheck überreichte das Team jetzt an Katharina Heck, Mitglied im Vorstand der Elterninitiative Regenbogen für leukämie- und tumorkranker Kinder in Würzburg, die diese tolle Aktion zugunsten der kranken Kinder sehr lobte. Überwältigt von diesem Erfolg, ist die Motivation für die Väter aus Gerlachsheim für das nächste Jahr groß.