Recyclinghof wird kundenfreundlicher

Lauda-Königshofen. Der Recyclinghof des Kreises in der Laudaer Tauberstraße soll erweitert werden. Der Gemeinderat gab bei seiner Sitzung am Montag im Rathaussaal grünes Licht. Der Kreis peilt eine Fertigstellung Ende 2023 an.

Dann soll für die Anlieferer von Wertstoffen oder auch Grüngut eine Art Einbahnstraßensystem gelten. „Es sind eine getrennte Einfahrt und eine Ausfahrt vorgesehen“, machte Stadtbaumeister Tobias Blessing bei der Sitzung deutlich. Für die Ausfahrt ist ein Areal entlang der Bahnlinie und den Stellplätzen der Deutschen Bahn vorgesehen. Die Stellungnahme eines Angrenzers in Bezug auf die Müllproblematik sei, so Blessing, „kein Einwand im Rahmen der Erteilung des städtebaulichen Einvernehmens“. Der Hinweis werde aber an das Landratsamt weitergegeben.

Bürgermeister Dr. Lukas Braun hoffte, dass mit der Erweiterung des Recyclinghofes auch die Kapazität der Containerstellplätze erhöht werde. „Dann sollte auch das Problem der Abgabe von Reisig aus den Streuobstwiesen gelöst werden.“

Froh über die Investition ist Jörg Aeckerle, Fraktionsvorsitzender von SPD/FB. „Das wird eine deutliche Verbesserung“, hoffe er mit Blick auf „die Bedienbarkeit der Container“ durch die Bürger. Hubert Segeritz (FBL) fand die Einbahnregelung sinnvoll.

Eine Lanze für den Angrenzer brach Jochen Groß (SPD/FB). „Der Nachbar will das Vorhaben nicht boykottieren, aber es liegt immer sehr viel Müll herum, auch auf seinem Grundstück“, betonte Groß. Er verstehe, dass sich der Angrenzer über die Verschmutzung ärgere. Und Groß monierte die Reaktion vonseiten des AWMT als „hochnäsig“.

Weil die Aufnahmekapazität nicht mehr ausreichend ist, wird das Gelände auf dann 1500 Quadratmeter erweitert, teilt Aylin Wahl vom Landratsamt mit. Das Grundstück bleibe im Eigentum der Stadt Lauda-Königshofen und werde vom Kreis gepachtet.

Es sei beabsichtigt, den Recyclinghof insgesamt kundenfreundlicher zu gestalten und die Arbeitsbedingungen der Mitarbeitenden zu verbessern. Neben der separaten Ein- und Ausfahrt für die Anlieferer sollen zusätzliche und größere Container für Grüngut, Bauschutt, Altholz, Sperrmüll und Metall zur Verfügung stehen.“

Die größeren Container können bequem von oben befüllt werden. Das Entsorgen von Abfällen in die Container über eine Treppe entfällt dadurch“, heißt es weiter. Des Weiteren solle die Wärterhütte durch einen modernen Bürocontainer mit Dusche und WC ersetzt werden. Nach dem Ausbau sollen auch die Öffnungszeiten erweitert werden. Die Kosten für die Erweiterung des Recyclinghofs Lauda-Königshofen liegen bei 370 000 Euro, so Aylin Wahl. dib