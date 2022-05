Recycling von Elektroschrott

Grünsfeld. Ungenutzte Gebäude im Gewerbegebiet „Industriepark Ob der Tauber“ werden bald wieder mit Leben erfüllt. Damit beschäftigte sich der Grünsfelder Gemeinderat bei der Sitzung am Dienstag sehr ausführlich.

Ohne größere Diskussion erfolgte das Einvernehmen für die Umnutzung einer bestehenden Produktionshalle in eine Lagerhalle. Die Firma Naturata will die Kapazitäten erweitern. Verpackte Lebensmittel und Verpackungsmaterialien sollen deshalb in der Halle gegenüber des eigenen Geländes untergebracht werden.

Für reichlich Gesprächsstoff und noch viel mehr Bauchschmerzen beim Gremium sorgte die Teil-Umnutzung von Büro- und Vertriebsgebäuden am „Eingang“ zum Gewerbegebiet. In den Räumen der ehemaligen Firma „Backen nach Maass“ sollen gebrauchte Elektronikwaren wiederverwertet werden. Wie Hauptamtsleiter Jürgen Ummiger erklärte, sei geplant, in einer unabhängigen Nutzungseinheit Edelmetalle wie Gold mittels chemischer Lösungen aus den Elektronikteilen herauszulösen. Dazu soll der frühere Kühlbereich umgebaut werden.

Die Mitglieder des Gemeinderats waren sehr skeptisch, haben aber keine Handhabe, um das Einvernehmen zu verweigern. Ihre Sorge war nicht nur, dass Chemikalien unkontrolliert auslaufen könnten, sondern auch die Aufbewahrung des Abfalls außerhalb des Gebäudes oder auch mögliche Einsätze der Feuerwehr. Umminger und Bürgermeister Joachim Markert verwiesen auf die genauen Prüfungen der Fachbehörden. Das Umweltschutzamt prüfe, welche Chemikalien im Einsatz seien und ob eine Unbedenklichkeit gegeben sei. „Das Landratsamts wird sich mit Nachdruck darum kümmern“, so der Bürgermeister.

Artenschutzrechtliche Vorgaben müssen die Bauherren eines Einfamilienwohnhauses in Grünsfeld umsetzen. Geplant ist dafür der Abriss einer Scheune. Weil in den Ritzen aber Mauersegler brüten, muss erst deren Population geklärt sein. Zudem sind in unmittelbarer Nähe Nistmöglichkeiten für die Zugvögel zu schaffen. Erst nach der artenschutzrechtlichen Erfassung der Mauersegler darf die Scheune abgebrochen werden. dib