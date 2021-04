Rechts überholt, dann hat’s gekracht

Sachsenflur. Weil ein Lkw-Lenker mit seinem Gefährt am Montagvormittag in Sachsenflur rechts an einem anderen Sattelzug vorbeifuhr, kam es auf der B 292 zu einem Unfall. Ein 81-Jähriger fuhr mit seinem Sattelzug auf der Bundesstraße in Richtung Boxberg.

AdUnit urban-intext1

In Sachsenflur beschreibt die Fahrbahn eine enge 90-Grad-Kurve. Um diese durchfahren zu können, musste der 81-Jährige in weitem Bogen nach rechts dem Verlauf der Vorfahrtsstraße folgen. Weil ihm allerdings Fahrzeuge entgegenkamen, musste er seinen Sattelzug kurz anhalten.

Der Mann hatte wohl nicht bemerkt, dass ein 54-Jähriger mit seinem Lkw zeitgleich den Sattelzug rechts überholte und fuhr, nachdem er den Gegenverkehr durchgelassen hatte, an. Es kam zur seitlichen Kollision der beiden Fahrzeuge, bei der Schaden in Höhe von 3500 Euro entstand.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs sucht die Polizei nach Zeugen. Diese sollen sich unter Telefon 09341/810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

AdUnit urban-intext2