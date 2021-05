In der Straße „Am Wörth“ in Lauda - Täter erbeuteten Bargeld und Zigaretten / Polizei sucht Zeugen des Vorfalls Raubüberfall auf Tankstelle in Lauda verübt

Auf eine Tankstelle in Lauda wurde ein Raubüberfall verübt. Nun suchen Polizei und Staatsanwaltschaft nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben.