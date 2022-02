Radweg unter der Tauberbrücke in Königshofen geplant

Lauda-Königshofen. „Der Bund will eine radfreundliche Querung der B 292 herstellen“, machte Bürgermeister Dr. Lukas Braun zu Beginn der kurzen Sitzung am Montag im Rathaussaal in Lauda. Wie die neue Trassenführung des Radwegs „Liebliches Taubertal – der Klassiker“ geplant ist, erklärte Stadtbaumeister Tobias Blessing den Mitgliedern des Technischen Ausschusses. Um von der Eisenbahnstraße in Richtung Unterbalbach weiter zu radeln, sollen die Touristen künftig einen kleinen, aber dafür sicheren „Umweg“ machen. Die Strecke geht von der Eisenbahnstraße entlang der B 292 bis zum neuen Wasserwerk und dort auf der Hirtenwiese an die Tauber. Die Brücke der B 292 wird gequert und die Trasse stößt zwischen Bolzplatz und Skaterpark wieder auf den bisherigen Radweg.

Normalerweise hätte von den Verkehrszahlen der B 292 her eine Querungshilfe mit Aufstellfläche gereicht. Allerdings wäre der bauliche Eingriff zur Verbreiterung der B 292 (und damit in die nördlich direkt angrenzende Wasserschutzzone I) so groß gewesen, dass man sich aufgrund der geringeren Kosten und aufgrund des geringeren Eingriffs für die jetzige Variante entschieden hat, heißt es dazu aus dem Landratsamt, das die Planung übernommen hat.

Der noch der vorhandene Gehweg werde, so das Landratsamt, bis zum bereits vorhandenen Radweg auf drei Meter verbreitert. „Damit kann dann der Radfahrer auf dem „Klassiker“ ohne Überquerung der B 292 auf einem neu gebauten Radweg durchfahren, was zu einer immensen Steigerung der Sicherheit führt.“

Insgesamt werden 200 Meter neuer Radweg gebaut, die den Bund rund 200 000 Euro kosten. Zur Sicherheit soll der Radweg im gesamten Brückenbereich noch eine Beleuchtung erhalten. Im Juli könnte mit dem Bau begonnen werden.

Ein kleiner Platz, eventuell als Grillstätte mit einer Aufenthaltsqualität, an der Kreuzung der beiden Radwege ist nicht mehr in der Planung. Auch die Überlegung, dort Toiletten zu installieren, wurde von der Stadt verworfen. Der Bereich ist hochwassergefährdet, so Blessing. Deshalb müsste man Anlagen so bauen, dass sie bei einer Überflutung nicht davon schwimmen. Auch der Anschluss der Toiletten ans Gewerbegebiet wäre zu teuer.

Dass die neue, funktionale Trassenführung gut angenommen wird, dessen ist sich der Stadtbaumeister sicher. Diese Variante ist in seinen Augen besser als eine Querung der B 292. Für diese Trasse müssen drei Bäume gefällt werden. Blessing schlug vor, auf der Hirtenwiese neue Stämme historischer Obstsorten zu pflanzen.

Im Blick hat man bei der Stadt auch die Radfahrer in Richtung Beckstein und Sachsenflur. Ob sie wirklich die neue Route wählen, sah nicht nur Gemeinderätin Angelika Tolle-Rennebarth (FBL) skeptisch. Sie hielt es für unrealistisch, dass die Querung an der Schranke nicht mehr genutzt werde und die Radler einen Umweg in Kauf nähmen. Einheimische würde wohl eher von der Eisenbahnstraße gleich nach rechts Richtung Beckstein und damit über die Gleise abbiegen, pflichtete auch Jörg Aeckerle (SPD/FB) bei. „Das ist die Crux, aber sicherlich die bessere Lösung als die viel befahrene Bundesstraße zu überqueren“, merkte der Stadtbaumeister an. Beide Optionen wollte sich Dr. Hans-Dieter Heinrich (CDU) offen halten. Urlauber würden sicherlich das neue Angebot nutzen.

Nachgefragt wurde von Reinhard Vollmer auch nach den hohen Bordsteinen. Die sollen, so Blessing, bleiben.

Gemeinderat Gerd Holler blickte kritisch auf den Begegnungsverkehr von Radfahrern und Fußgängern. Zwar sei der Gehweg sehr breit angelegt, doch wäre aus seiner Sicht ein Radweg über die Hirtenwiese und die Umpfer die schönere Variante. Dem widersprach Blessing, weil sonst eine Brücke über die Umpfernötig geworden wäre. Und das scheide aus Kostengründen aus.

Für die Stadt Lauda-Königshofen entstehen durch die veränderte Radwegtrasse keine Kosten. Lediglich die geplante Hinweistafel mit Wissenswertem zum Ort würde zu Buche schlagen. Gemeinderat Philipp Hahn regte an, darauf auch die Orte in Richtung Umpfertal zu vermerken. „Dort gibt es auch schöne Fleckchen.“