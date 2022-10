Radweg offiziell freigegeben

Königshofen. Der Neubau der Radwegunterführung im Zuge des Radweges „Liebliches Taubertal – der Klassiker“ in Königshofen ist abgeschlossen. Landrat Christoph Schauder, Bürgermeister Dr. Lukas Braun und Projektleiter Matthias Sturm vom Regierungspräsidium Stuttgart, haben am Montag den Radweg offiziell für den Verkehr freigegeben.

Wie Landrat Christoph Schauder sagte, sei der Tourismus der „Wirtschaftsfaktor Nummer zwei“ im Kreis: „Tausende Menschen im Landkreis leben davon, dass möglichst viele Gäste zu uns kommen. Deshalb begrüße ich diesen Beitrag für eine bestmögliche Radinfrastruktur sehr. Außerdem leistet die neue Unterführung natürlich auch einen wichtigen Beitrag dafür, dass die Einwohner unseres Kreises bei Alltagsfahrten und Ausflügen sicher mit dem Fahrrad unterwegs sein können.“

Bürgermeister Dr. Lukas Braun ist froh, dass eine Gefahrenstelle bei der Überquerung der B 292 nun beseitigt ist. Vor allem bei Rückstau vor dem Doppelbahnübergang kam es öfter zu gefährlichen Situationen, wenn Radfahrer die Straße queren wollten. „Uns als Stadt ist es wichtig, dass sich Radfahrer möglichst sicher auf ihren Wegen fühlen. Der Radverkehr nimmt ständig zu, auch als Alltagsverkehr, und deshalb ist die neue Unterführung sehr zu begrüßen.“

Am 15. August haben die Arbeiten zur Durchführung der Maßnahme im Ortsteil Königshofen begonnen. Die Planung bis zur Genehmigungsreife hatte das Straßenbauamt des Landratsamtes Main-Tauber übernommen. Die Umsetzung erfolgte durch das Regierungspräsidium Stuttgart. Für die Unterführung wurden circa 250 Meter Radweg neu gebaut. Die Ausbaubreite liegt bei drei Metern. Die neue Trasse führt, von Unterbalbach kommend, zwischen Sportplatz und Skaterplatz in Richtung Tauber, unterquert die B 292 auf einem bereits vorhanden Bewirtschaftungsstreifen der Tauber und kommt auf der Nordseite direkt am Ende der Brücke wieder hoch. Durch die neue Wegführung können Radfahrende die B 292 somit ohne Konfliktpunkte mit dem KfZ-Verkehr queren (wir berichteten).

Mehr Retentionsraum

Aus Gründen des Hochwasserschutzes wurde mit Durchführung der Maßnahme im Bereich des alten Sportplatzes in Unterbalbach der Retentionsraum erweitert. Als Ausgleich für die Eingriffe durch den Wegebau werden in unmittelbarer Nähe zur Maßnahme zum Jahresende noch Ausgleichsmaßnahmen umgesetzt.

Wegen Lieferengpässen werden bis zum Jahresende noch Restarbeiten zur Herstellung eines Geländers und der Aufstellung der Beschilderung ausgeführt.

Der Bund investiert mit der Maßnahme rund 350 000 Euro für einen wichtigen Beitrag in das Radwegenetz und für die Steigerung der Verkehrssicherheit.