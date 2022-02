Radweg entlang der L 511 wird erneuert

Lauda/Oberlauda. Das Regierungspräsidium Stuttgart (RPS) führt ab Montag, 14. Februar, um 7 Uhr auf dem Radweg entlang der Landesstraße 511 zwischen Lauda und Oberlauda eine Fahrbahndeckenerneuerung durch. Der rund 900 Meter lange Radwegabschnitt weist in vielen Bereichen neben Verdrückungen, unregelmäßigen Setzungen, Risse und in besonderem Maße Schäden an den Bordsteinen auf. Um die Bausubstanz zu erhalten und die Verkehrssicherheit zu gewährleisten, saniert das RPS den Geh- und Radweg.

Während der Bauarbeiten werden die Fahrstreifen der L 511 aus Gründen der Verkehrssicherheit und der Arbeitssicherheit eingeengt und an der Arbeitsstelle vorbeigeführt.

Das Regierungspräsidium Stuttgart fordert alle Fußgängerinnen und Fußgänger sowie Radfahrerinnen und Radfahrer auf, die Umleitung über die Rebgutstraße und Schulstraße zu nutzen.

Neben der Sanierungsmaßnahme wird zudem eine Querungshilfe für Fußgängerinnen und Fußgänger sowie Radfahrerinnen und Radfahrer im Bereich des Abzweigs in das Wohngebiet „Ramstal“ eingerichtet.

Kosten bei rund 300 000 Euro

Mit der Maßnahme investiert das Land rund 300 000 Euro in den Erhalt der Infrastruktur.

Das Regierungspräsidium Stuttgart hofft bei allen Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern um Verständnis für die Beeinträchtigungen während der Bauzeit. rp

