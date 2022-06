Radfahrer war mit rund 2,6 Promille bei Gerlachsheim unterwegs

Lauda-Königshofen. Unter erheblichem Einfluss von Alkohol wurde ein 34-Jähriger in

Lauda-Königshofen mit seinem Fahrrad angetroffen. Der Mann fuhr am Montagabend

gegen 21.30 Uhr auf dem Radweg zwischen Lauda und Gerlachsheim. Im Rahmen des

Kontrollgesprächs konnten die Polizeibeamten Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein

Alkoholtest ergab einen Wert von rund 2,6 Promille. Daher wurde der 34-Jährige

zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht. Er muss nun mit einer Anzeige und

einer Meldung an die Fahrerlaubnisbehörde rechnen.

